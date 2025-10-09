Tuguriati vs inquilini al Grande Fratello: ecco cosa sta succedendo

Nella serata di mercoledì, 8 ottobre, è iniziata una “guerra” tra gli inquilini del Grande Fratello e i nuovi arrivati che si trovano in Tugurio. Tutto è iniziato quando i “tuguriati” sono entrati in Casa durante un momento di “freeze“, rubando tutto il cibo. Al che, poco dopo, per vendicarsi, Jonas propone di scrivere un bigliettino per mandare un messaggio chiaro agli abitanti del Tugurio. “È guerra“, è stato il commento di Giulia, che ha subito appoggiato l’idea del ragazzo. Al che, Jonas ha preso carta e penna, spiegando che vuole che il messaggio arrivi forte e diretto, ma dando un tocco di ironia, così da non perdere lo spirito del gioco.

Da lì, tutti iniziano a buttare giù varie idee. “Diretti e coincisi“, è stato il suggerimento Benedetta. “Vi conviene rimanere nel Tugurio“, ha proposto Simone, facendo ridere tutti i presenti. Francesca invece ha pensato di andarci più leggera, mandando un semplice avvertimento con: “Ride bene chi ride ultimo“. Ebbene, dopo un po’ di brainstorming collettivo, Jonas ha infine proposto la frecciatina migliore: “Se prima vi avremmo accolto con entusiasmo, ora ATTENZIONE!”.

Gli inquilini avvertono i “Tuguriati” al Grande Fratello: dettagli

Al che, tutti gli inquilini si sono mostrati d’accordo con la frase di Jonas, notando però la mancanza di un finale che lasci il segno. Per questo, hanno infine di aggiungere un incisivo: “Per questa cosa che avete fatto, quando entrerete ne prenderemo atto“. A questo punto, non resta che attendere per capire come reagiranno gli abitanti del Tugurio nel vedere quest’avvertenza e, soprattutto, come sarà la reunion tra tutti i gieffini nella prossima puntata del Grande Fratello.