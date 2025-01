Sponsor ritirati dal Grande Fratello 2024? Lorenzo Spolverato spiffera: “Rivolta”

C’è un mistero che in queste ore aleggia nella Casa più spiata d’Italia dopo la violenta lite con provocazioni ed aggressioni tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi: sta succedendo il ritiro degli sponsor dal Grande Fratello 2024? Non ci sono ancora comunicati ufficiali da parte di brand e aziende ma i telespettatori più attenti hanno notato che in casa mancano determinati snack dolci e salati e bevande alcoliche segno che le aziende abbiano deciso di ritirarsi e recidere il contratto? A gettare benzina sul fuoco su tale ipotesi, inoltre, ci pensano anche gli stessi concorrenti.

Mariavittoria Minghetti ieri sera si è lasciata sfuggire: “Cioè ragazze io non ci posso credere che si è ritirato”. Jessica Morlacchi le ha fatto eco aggiungendo: “E grazie al cavolo tesoro, qui si tirano i coltelli, che ti pensi?”. A quel punto è intervenuta anche Ilaria Galassi dicendo: “No vabbè può essere pure che è finito il contratto”. Ed infine l’ex leader dei Gazosa ha troncato il discorso rivelando che è difficile che le aziende abbiano chiuso il contratto ma è più plausibile il ritiro. Alcuni sponsor si sono ritirati dal Grande Fratello 2024? Per saperlo con certezza occorre attendere eventuali comunicati. Ed infine, Lorenzo Spolverato ha ironizzato parlando di “rivolta degli sponsor”.

Grande Fratello 2024, mistero fitto sul ritiro degli sponsor: i precedenti

L’ipotesi che gli sponsor si siano ritirati dal Grande Fratello 2024 dopo la lite choc tra Helena e Jessica non è del tutto inverosimile e trova dei precedenti nel passato. Nel 2022 Amica Chips e altri marchi presero le distanze dai fatti relativi al caso di Marco Bellavia mentre andando più avanti nel tempo l’episodio più grave risale al 2018 quando in seguito all’aggressione alla concorrente Aida Nizar ben quattro sponsor si sono pubblicamente ritirati. Succederà lo stesso questa volta? Nel frattempo in queste ore è venuta fuori un’altra indiscrezione pare che Gabiel Garko proprio a casa della lite abbia deciso di saltare l’ingresso Casa e non essere il nuovo concorrente.