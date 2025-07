Grande Fratello Gold, svelato chi è l’ex concorrente squalificato in lizza per la nuova edizione: Stefano Bettarini

Durante la Presentazione Palinsesti Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha confermato che quest’anno ci sarà davvero il Grande Fratello Gold, una versione celebrativa per festeggiare i 25 anni dalla messa in onda della prima con un cast di volti storici, di personaggi che hanno preso parte alle scorse edizioni entrando nella storia del programma. In questi giorni le indiscrezioni sui papabili concorrenti si susseguono, tra dubbi e smentite e nelle scorse ore è stata Deianira Marzano a lanciare un’indiscrezione bomba.

Pare, infatti, che gli autori stiano valutando la possibilità di inserire nel cast un ex concorrente che al tempo della sua prima partecipazione fu squalificato a causa di un comportamento poco corretto. L’esperta di gossip e programmi tv riporta che a suo tempo fu eliminato per un comportamento ritenuto inaccettabile e una frase controversa. Il suo percorso si è interrotto in modo brusco ma oggi sembrerebbe che ci siano state delle rivalutazioni interne e ci sarebbe il via libera per il suo ingresso. Tuttavia, chi è l’ex concorrente squalificato tra i possibili candidati per il cast del Grande Fratello Gold? Il nome lo ha fornito la stessa Deianira Marzano e si tratta di Stefano Bettarini.

L’ex concorrente squalificato che potrebbe partecipare al Grande Fratello Gold è Stefano Bettarini. L’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura ha partecipato una prima volta nell’edizione del 2016 classificandosi quarto, è rientrato nella Casa nell’edizione 2020/2021 ma il suo percorso è stato piuttosto sfortunato, fu squalificato dopo soli tre giorni dal suo ingresso a causa di una presunta bestemmia. Stefano si è sempre difeso dicendo che in realtà si trattava di un intercalare toscano ma gli autori non furono clementi. Una volto uscito Stefano Bettarini ha querelato Alfonso Signorini perché a detta sua gli ha messo addosso un ‘marchio infamante che mi danneggia’. Da allora sono passati cinque anni che sia in atto una rivalutazione per Stefano Bettarini prossimo concorrente del Grande Fratello Gold?