Grande Fratello gold, edizione con i concorrenti storici? La grande idea

Per festeggiare i 25 anni di messa in onda, dalle parti di Cologno Monzese starebbe bazzicando una grande idea, quella di far tornare nella casa del Grande Fratello alcuni dei concorrenti storici del reality. Da Floriana Secondi a Cristina Plevani, Margherita Zanatta, passando addirittura per Luca Argentero (ipotesi che sembra destinata però a rimanere tale), secondo quanto risulta a DavideMaggio.it, sono diversi i papabili gieffini che potrebbero decidere di prendere parte a questa avventura così speciale e intrigante.

E tra i possibili concorrenti di questo Grande Fratello in versione all-star troviamo anche altri vincitori storici come Mauro Marin, Serena Garitta, Andrea Cocco e altri concorrenti come Salvo Veneziano e Jonathan Kashanian, insomma, tante idee per una versione del Grande Fratello gold che farebbe sicuramente scintille e intrigherebbe non poco il pubblico da casa.

Grande Fratello gold, non solo vip: torneranno anche i nip

Anche la prossima edizione del Grande Fratello, in attesa di una conferma sul conduttore Alfonso Signorini, segnerà il ritorno dei concorrenti sia vip che nip, visto che sono già stati lanciati i casting che entreranno nel vivo dopo la fine della corrente edizione del programma di Canale Cinque. Ci saranno come nelle ultime due edizioni concorrenti non famosi, che decideranno di mettersi in gioco e in luce nel popolare reality che salvo colpi di scena farà di nuovo capolinea in tv a settembre.

Come riportato dal sempre ben informato portale DavideMaggio, “Gli altri partecipanti, come da tradizione, sarebbero persone comuni per le quali i casting inizieranno dopo la chiusura dell’edizione in corso”. E’ ovviamente presto per i nomi per il Grande Fratello gold, in particolare per quanto riguarda i vip, ma quello che è certo è che la produzione attingerà dal passato per il nuovo cast del reality, nei prossimi mesi avremo sicuramente delle informazioni più certe.

