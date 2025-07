Da quando Pier Silvio Berlusconi ha confermato, durante la presentazione dei Palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva, che ci sarà davvero il Grande Fratello Gold, si susseguono senza freno le indiscrezioni sui possibili concorrenti che vi parteciperanno. L’edizione speciale nasce per celebrare il 25 anni del reality in Italia e si propone di farlo portando in gioco concorrenti iconici del programma e Vip che ne hanno segnato la storia. Insomma, un’edizione fatta solo di personaggi famosi per il pubblico di Canale 5, e condotta poi da Alfonso Signorini.

Dopo le voci sulla possibile partecipazione di due famosissimi attori, spunta un nuovo rumor bomba sul cast del GF Gold. Pare, infatti, che gli autori stiano valutando la possibile presenza di un ex concorrente che al tempo della sua prima partecipazione fu squalificato a causa di un comportamento scorretto.

Concorrente squalificato torna al Grande Fratello Gold? Chi potrebbe essere

“Ex gieffino punito anni fa pronto a rientrare nella casa!”, è l’indiscrezione lanciata da Deianira Marzano su Instagram, che poi aggiunge ulteriori dettagli, “Gira voce che la produzione del Grande Fratello abbia contattato un ex concorrente eliminato in passato per una punizione disciplinare, valutando il suo ritorno del 2025.” Ma chi è il gieffino in questione? L’esperta di gossip dà qualche altro dettaglio in merito alla sua identità, aggiungendo che: “All’epoca, il suo percorso fu bruscamente interrotto per una frase controversa o un comportamento ritenuto inaccettabile“, pare tuttavia che siano in atto delle “rivalutazioni interne” su di lui, che potrebbero portare alla chiamata per la partecipazione ufficiale al Grande Fratello Gold. Tanti sono gli squalificati celebri del Grande Fratello: da Fausto Leali (per la n-word) a Riccardo Fogli (che uscì subito a causa di una bestemmia), da Clemente Russo fino a Marco Predolin e Gianluca Impastato. Difficile dire se il nome in questione sia proprio tra questi.

