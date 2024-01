Grande fratello, Greta Rossetti provoca Sergio D’Ottavi con gesti spinti?/ L’accusa choc fa il giro del web!

Grande fratello 2024, Greta Rossetti finisce al centro di una polemica social

Greta Rossetti é al centro di una polemica web, che, complice il coinquilino Sergio D’Ottavi, é ora tacciata di un gesto osé verso quest’ultimo, al Grande Fratello 2024. Un momento registratosi tra le mura nella casa più spiata d’Italia, che farebbe risultare volgare la mora inquilina a detta dei più tra i telespettatori critici dell’occhio pubblico di Grande fratello attivo online.

Nel dettaglio, al centro della polemica corrente nel web é il momento segnalato dagli utenti critici sui social, con la condivisione di frame in formato video, che immortalano una Greta Rossetti mentre imbocca una fetta di melone bianco che sembra avere la forma di una banana. E il modus operandi del pasto passerebbe come un momento di TV volgare, con Greta Rossetti che per le malelingue web tenterebbe di provocare in modo risqué e con allusioni spinte alla sfera sessuale il coinquilino, Sergio D’Ottavi.

Questo, mentre, peraltro, il gieffino é a rischio eliminazione in quanto tra i sei nominati al televoto di Grande fratello corrente.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono la nuova coppia di Grande fratello?

“Ogni donna è libera di comportarsi come meglio crede- segnala uno tra gli utenti critici nel web, che muovono la polemica social su Greta Rossetti-. Ma ricordiamoci che Gretina è quella che si è scandalizzata ed ha fatto le mosse a terra -si rileva tra le altre dichiarazioni critiche della voce web sul conto di Greta Rossetti, in un messaggio aggregante-, per una battuta di Stefano su un biscottino inzuppato. Però una banana in bocca con i sorrisini ammiccanti si? #grandefratello”.

Al di là della critica che taccia Greta Rossetti di provocare in modo osceno Sergio D’Ottavi, per fare breccia nel cuore del coinquilino, c’é il joint fandom dei due gieffini che scommetterebbe su un flirt in corso tra i due. “In che senso Greta e Sergio, Sergio e Greta rossetti sono stati gli ultimi due ad andare a letto #sergetti”, attenziona uno tra i messaggi del thread di Grande fratello del momento sul social, X.

In che senso Greta e Sergio, Sergio e Greta rossetti sono stati gli ultimi due ad andare a letto #sergettipic.twitter.com/k5zQQ7bD4k — 🍫 (@fondenteextra) January 28, 2024













