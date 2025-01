Amicizia al capolinea al Grande Fratello tra Luca Calvani e Pamela Petrarolo. Nella puntata di giovedì, 16 gennaio, Luca ha nominato Pamela, facendola finire in nomination. Il motivo? L’attore toscano, pur provando affetto per la coinquilina, crede che sia troppo ‘banderuola‘ e non prendi mai una posizione netta. Inutile dire che Pamela si è profondamente offesa, rivalutando totalmente il rapporto che aveva instaurato con lui. Difatti, si è sfogata con i suoi compagni, accusandolo di essere un falso e riservando anche parole poco gentili per Amanda Lecciso, definendola una donna senza personalità.

Dopo aver parlato a lungo con i suoi amici, Pamela ha poi deciso di prendere Luca da parte per capire una volta per tutte il motivo della sua nomination. “Mi sento tradita. Se una cosa non mi piace, io la dico, mi sono sempre messa in discussione. Io so chi sono e la tua motivazione non mi basta, però l’accetto ed era giusto che parlassimo”, gli ha detto senza peli sulla lingua l’ex Non è la Rai. “Ma che gioco stiamo facendo qua dentro se nomino Shaila e Lorenzo tutte le volte? Io ho sempre notato delle cose e mi è sembrato il momento giusto per dirle”, le ha quindi spiegato Calvani.

Pamela Petrarolo furiosa con Luca Calvani: tensione alle stelle dopo la nomination al Grande Fratello

Insomma, Luca Calvani non si è affatto pentito di aver nominato Pamela Petrarolo e ha ribadito di non aver apprezzato alcuni suoi atteggiamenti. Inoltre, non riesce a capire come mai l’ex Non è la Rai ce l’abbia così tanto con Amanda. Al che, Pamela ha spiegato il suo punto di vista, chiarendo di non credere nell’onestà della loro amicizia: “Non è che ce l’ho con lei come persona, ma come personaggio. A te te ne ha dette di ogni. Io non credo al suo avvicinamento a te. Per me Amanda è sempre stata questa, è andata dove le conveniva”.

Probabilmente, ad aver infastidito Pamela è soprattutto l’essere finita in una nomination così difficile. Nell’ultima puntata del Grande Fratello, infatti, i nominati sono stati ben sette: Emanuele Fiori, Alfonso D’Apice, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Trattandosi di un televoto eliminatorio, il rischio di uscire è alto ed è evidente che la Petrarolo voglia ancora rimanere nella Casa. Solo qualche giorno fa, era uscita temporaneamente a causa di alcuni problemi familiari, per poi rientrare poco dopo decisa a voler arrivare più avanti possibile in quest’avventura nella Casa più spiata d’Italia. Riuscirà a superare anche quest’ostacolo? Chissà…