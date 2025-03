Helena Prestes al centro di una nuova polemica: cos’è successo nella semifinale del Grande Fratello

Helena Prestes nella bufera al Grande Fratello. Ma, procediamo con ordine. Lunedì, 24 marzo, Helena è stata eletta quarta finalista di quest’edizione del reality. Nel corso della serata è stato aperto un televoto flash tra lei, Chiara Cainelli e Shaila Gatta, il cui esito è stato poi svelato da Alfonso Signorini in studio. Alla fine, Shaila è stata eliminata, mentre Helena è diventata ufficialmente una finalista. Chiara, invece, è finita solamente al televoto con Mariavittoria Minghetti per scegliere la quinta finalista. In questi mesi, gli inquilini sono andati più volte in studio per scoprire i verdetti dei televoti. Tuttavia, questa volta, c’è stato un dettaglio che ha fatto discutere.

Chiara si sfoga con Zeudi al Grande Fratello: "Non mi sento amata dal pubblico"/ "Supero i televoti perché.."

Di cosa si tratta? Durante la proclamazione della quarta finalista, in studio erano presenti gli ex concorrenti eliminati, compreso Javier Martinez, appena uscito dalla Casa. In prima fila spiccavano tutti coloro del gruppo vicino ad Helena, che tifano quotidianamente per lei sui social. Appena è stato annunciato il verdetto, sono corsi a festeggiare con la brasiliana tra abbracci e baci. Un tripudio di entusiasmo che, però, ha lasciato Shaila da sola al centro dello studio, creando un’atmosfera imbarazzante.

Helena Prestes in finale al GF ma parte l'accusa:"Chiara scelta al televoto? Strategia"/ Morlacchi svela…

Helena e l’ultima richiesta a Javier prima di lasciare la Casa del Grande Fratello: dettagli

La decisione di tenere in studio i concorrenti eliminati ha sollevato non poche polemiche. Fino a quel momento, infatti, durante le proclamazioni precedenti, gli ex gieffini venivano sempre allontanati per evitare qualsiasi contatto con chi era ancora in gara. Dopo sei mesi di reality, però, è stata fatta un’eccezione proprio in occasione dell’importante traguardo raggiunto da Helena, scatenando una bufera. A gettare ulteriore benzina sul fuoco è stato, nelle ultime ore, un video diventato rapidamente virale sui social. Si tratta dell’ultima conversazione tra Helena e Javier in Casa prima che venisse comunicato l’esito del televoto che ha sancito la sua eliminazione.

Grande Fratello, nuovo scontro tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma: "Provochi solo"/ "Fa la vittima"

Prima di essere richiamati da Alfonso Signorini, Helena e Javier si sono appartati in cucina per salutarsi. Al che, la Prestes, che probabilmente sospettava che ad andare via sarebbe stato proprio il fidanzato, gli ha fatto un avvertimento. La brasiliana gli ha infatti chiesto di aiutarla a capire – nel caso fosse uscito dal Grande Fratello -il motivo dietro le vittorie di Chiara Cainelli ai televoti anche contro i veterani della Casa.

Helena Prestes incredula per Chiara Cainelli al Grande Fratello: i suoi dubbi

“Se esci, mi devi dare un indizio. Perché? Perché Chiara? Ma come? Questo per me è un’incognita. C’è solo una risposta, ma se questa è la risposta meglio. Sono sicura”, ha detto Helena a Javier, che cercava di calmarla e salutarla prima di sapere il verdetto. Da tempo, la brasiliana sospetta che a salvare la Cainelli siano i fan di Zeudi Di Palma e che, in realtà, lei non sia così forte da sola ai televoti. Effettivamente, Helena non ha tutti i torti. Chiara non ha un fandom proprio, ma, allo stesso tempo, i sostenitori della sua migliore amica hanno sempre votato in massa per farla rimanere in Casa insieme a Zeudi.

Il video di Helena ha acceso l’ennesimo dibattito tra gli spettatori del Grande Fratello, con molti che hanno accusato Helena di essere troppo attaccata al gioco. “Può mai essere questa la tua priorità, quando il tuo ragazzo sta per uscire?”, ha scritto un utente tra i commenti. Inoltre, c’è chi sostiene che Javier sia stato fatto rimanere in studio anche per questo motivo, così da poter dare subito l’indizio richiesto alla Prestes. Ovviamente, bisogna sottolineare che si tratta solo di teorie dei fan e che non c’è nulla di certo al riguardo.