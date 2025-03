Zeudi Di Palma ed Helena Prestes di nuovo vicine al Grande Fratello. Dopo settimane di liti e accuse reciproche, negli ultimi giorni le due gieffine sembrano aver trovato un nuovo equilibrio. Ieri, sabato 8 marzo, hanno passato l’intera serata insieme, tra abbracci e chiacchiere. Addirittura, l’ex Miss Italia ha svelato che la brasiliana si sarebbe scusata con lei per alcuni atteggiamenti avuti nei suoi confronti. Da un lato, Zeudi sembra essere molto contenta di questo avvicinamento, dato il grande affetto che dice di provare ancora per Helena. Dall’altro lato, però, non crede totalmente nelle sue buone intenzioni.

Questa mattina, domenica 9 marzo, Zeudi si è confidata con le sue amiche Shaila Gatta e Chiara Cainelli, spiegando di non riuscire ancora a dimenticare i torti subiti da Helena nelle ultime settimane. La brasiliana ha usato parole molto pesanti nei suoi confronti e, per questo, non è più convinta della sua sincerità. D’altro canto, Shaila e Chiara non credono affatto alla coinquilina. In particolare, l’ex velina sostiene che la Prestes stia adottando un atteggiamento più pacato solamente per strategia, in vista della finale del reality.

Zeudi Di Palma mette in dubbio la sincerità di Helena Prestes: la confessione al Grande Fratello

“Alcune cose non le dimentico, soprattutto davanti a tutta Italia. L’ho imparata qua questa cosa, non dimenticarmi alcune cose”, ha detto Zeudi Di Palma alle sue amiche mentre chiacchieravano di prima mattina. Effettivamente, Helena ha toccato dei punti molto delicati durante gli scontri con Zeudi, accusandola di essere confusa sul suo orientamento sessuale e mettendo persino in dubbio la sincerità della mamma. “Certo, è importante sennò la gente ti schiaccia”, ha risposto Shaila Gatta, cercando di metterla in guardia.

“Io cerco di fare 50 e 50, ancora devo scoprire se è realmente oppure no. Devo ancora capire se si è avvicinata con sincerità o no, lo capirò, mi vivo il mio. Però ho delle sensazioni che penso che voi avete già pensato”, ha poi continuato l’ex Miss Italia. “Che lei si avvicina per…?”, ha risposto Chiara. Al che Zeudi le ha detto di non dire la parola specifica, lasciando intendere che stessero parlando proprio di una presunta strategia da parte di Helena. Ad ogni modo, per il momento, la 23enne non pare avere intenzione di allontanarsi di nuovo dalla Prestes, pur restando cauta e mantenendo alta la guardia fino alla fine del Grande Fratello.