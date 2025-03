Chiara Cainelli batte Shaila Gatta al Grande Fratello: la reazione di Helena Prestes

Ieri, lunedì 24 marzo, è andata in onda la semifinale del Grande Fratello. Una puntata molto discussa, che ha visto l’eliminazione di tre veterani: Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta. L’uscita di Shaila ha causato particolare scalpore, visto che è stata una delle protagoniste assolute del programma, insieme ad Helena Prestes. Eppure, nonostante i suoi sei mesi e mezzo di percorso, è stata battuta da Chiara Cainelli, entrata solo a dicembre. Shaila era visibilmente provata, ma ha subito compreso che il recente scontro con Zeudi Di Palma potrebbe averle giocato un ruolo importante sull’esito del televoto. Chiara, infatti, è sostenuta soprattutto dai fan di Zeudi, sua grande amica.

Javier Martinez choc: “Io e Helena Prestes vogliamo una famiglia”/ Lei: "Vinco e poi pensiamo ai figli"

Ad ogni modo, sia dentro che fuori la Casa, le vittorie al televoto di Chiara continuano a lasciare tutti perplessi. Molti concorrenti si stanno chiedendo da ore come mai riesca sempre a salvarsi, anche contro volti cardine di quest’edizione del reality. Una delle poche ad aver intuito cosa potrebbe esserci dietro è stata Helena. Complice il fatto di aver trascorso alcuni giorni fuori dalla Casa a gennaio, la brasiliana ha colto un dettaglio che agli altri è sfuggito: a sostenere Chiara sarebbero le “Zelena“, ovvero le fan che speravano nella nascita di un amore tra lei e Zeudi.

Shaila Gatta eliminata al Grande Fratello: "Me l'aspettavo"/ "È il prezzo da pagare per essere sinceri"

Chiara Cainelli arriva in finale al Grande Fratello: cosa c’è dietro

Questa mattina, martedì 25 marzo, Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti si sono ritrovate in giardino per discutere di quanto accaduto nella semifinale del Grande Fratello. Ovviamente, l’esito che le ha spiazzate maggiormente è stato quello relativo alla vittoria di Chiara Cainelli su due veterani della Casa, ovvero Shaila Gatta e Javier Martinez. Da un lato, Mariavittoria crede che Chiara sia un personaggio molto forte e che sia riuscito, anche se in meno tempo, a conquistare un’importante fetta di pubblico. Dall’altro, invece, Helena è convinta che ci sia qualcos’altro sotto, facendo prima una battuta su Alfonso D’Apice e, poi, svelando un particolare su Zeudi Di Palma.

Stefania Orlando stronca Shaila e Lorenzo al GF: "Teatrali e poco autentici"/ "Il vostro rapporto non è sano"

“Tu come te la spieghi questa cosa?“, ha chiesto Mariavittoria. “C’è Alfonso che sta facendo pizza gratis per tutti a Napoli, sennò non è possibile”, ha scherzato Helena, tirando in ballo il fidanzato di Chiara. Successivamente, però, ha aggiunto: “No, sto scherzando, sono i fan di Zeudi”. Effettivamente, è proprio così. Le “Zelena” si sono unite per salvare Chiara ed eliminare Shaila, colpevole – secondo loro – di aver voltato le spalle a Zeudi, dopo due mesi di amicizia.

Shaila Gatta fuori dalla finale: ecco chi potrebbe vincere il Grande Fratello

Dopo l’uscita di Shaila Gatta e Javier Martinez, chi potrebbe vincere ora il Grande Fratello? Al momento, è aperto un televoto per eleggere la quinta finalista tra Chiara e Mariavittoria. Una sfida più difficile di quanto si pensi, dato che le fan di Zeudi Di Palma stanno votando in massa Chiara, mentre i sostenitori di Helena stanno dando tutti i loro voti a Mariavittoria. Non solo, anche le fan di Shaila sembra stiano optando per la dottoressa romana, così da “rivendicare” la loro beniamina. Ad ogni modo, viste le ultime percentuali, sembra proprio che a giocarsi la vittoria saranno Zeudi ed Helena.

Le due ragazze, grazie alla loro amicizia “speciale“, hanno dato vita al fandom delle “Zelena“, che è riuscito a radunare fan da tutto il mondo. Un vero e proprio fenomeno, che, nel giro di tre mesi, ha rivoluzionato i televoti, eliminando pian piano tutti i “nemici” dell’ex Miss Italia. Fino a pochi giorni fa, la vittoria sembrava essere nelle mani di Zeudi. Tuttavia, il televoto flash della semifinale ha dimostrato che anche Helena potrebbe avere forti possibilità, avendo dalla sua parte anche gli “Helevier“, ovvero coloro che tifano per lei e Javier. Per quanto riguarda Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, invece, le possibilità di vittoria sembrano essere piuttosto ridotte.