Anche al Grande Fratello si festeggia San Valentino. Ieri, 14 febbraio, le quattro coppie della Casa si sono ritrovate in Tugurio per una cena romantica: Helena Prestes e Javier Martinez; Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato; Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi; Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. Dopo un inizio serata piuttosto tranquillo, è inevitabilmente scoppiato il caos. In particolare, gli “Helevier” hanno avuto un duro scontro con gli “Shailenzo“, durante il quale la brasiliana ha perso il controllo. Tutto è partito quando la ballerina ha accusato la Prestes di non mettersi mai in discussione, mentre Helena l’ha esortata a non usare più le persone a suo vantaggio.

Da lì, la discussione è spaziata su vari temi. Helena ha ribadito di trovarla volgare, chiedendo addirittura a Lorenzo come possa avere una relazione con una ragazza con atteggiamenti del genere. A quel punto, Shaila ha ricordato alla coinquilina la sua eterna cotta per Spolverato, sostenendo che gli sia “devota”. La conversazione si è poi spostata sull’eliminazione dell’influencer. La ballerina le ha fatto notare che, se fosse dipeso dal pubblico, non sarebbe più in gioco, ritenendo che sia stata “miracolata” dagli autori.

Helena Prestes esagera al Grande Fratello: la lite con Shaila Gatta

Ad un certo punto, stanca di questo botta e risposta infinito, Helena Prestes ha iniziato ad imitare un cane ed abbaiare contro Shaila Gatta. L’ex velina è rimasta visibilmente scioccata, ricordandole di essere una persona adulta. Ma, la brasiliana ha continuato imperterrita, arrivando persino ad abbaiare di nuovo contro di lei. Una scena decisamente fuori luogo, che ha fatto il giro del web. Sui social, gli utenti si sono divisi. Da un lato, c’è chi ha sminuito quest’atteggiamento, sostenendo che sia stato solo un modo per zittirla. Dall’altro, in tanti hanno criticato la brasiliana, accusandola persino di aver voluto dare della poco di buono alla ballerina.

Una volta rientrati in Casa dal Tugurio, la discussione è andata avanti, con Helena che è tornata ad imitare ancora una volta un cane mentre passava davanti a Shaila. Nella notte, parlando con i suoi amici, ha spiegato che il suo intento era solo quello di far stare zitta la coinquilina, perché era stufa di sentirla parlare. C’è da dire, però, che, dopo tutti i dibattiti sulla volgarità della Gatta, anche questo comportamento non è certo da meno. A questo punto, chissà come reagirà Alfonso Signorini nel vedere questa scena nella prossima puntata del Grande Fratello.