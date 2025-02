Helena Prestes e Zeudi Di Palma ai ferri corti al Grande Fratello. Dopo il distacco avuto durante la settimana, le due sono tornate a scontrarsi durante l’ultima puntata del reality, andata in onda lunedì 3 febbraio. Il motivo? Helena ha preso le difese di Iago Garcia nello scontro con Shaila Gatta. Nel corso della diretta, infatti, l’attore spagnolo e la ballerina si sono ritrovati faccia a faccia in studio, dopo le pesanti dichiarazioni dell’uomo nella scorsa puntata del programma. Non solo, Iago ha anche speso parole fuori luogo per Shaila mentre si trovava in sauna con Javier Martinez, definendola volgare e poco sensuale fisicamente.

Il discorso dei due gieffini sull’ex velina non è piaciuto affatto agli inquilini della Casa, in modo particolare alle donne, che l’hanno trovato irrispettoso e maschilista. L’unica voce fuori dal coro è stata Helena la quale, invece, ha supportato lo spagnolo, attaccando Shaila. Secondo la brasiliana, l’ex allieva di Amici si sarebbe approfittata di questa polemica solo per passare come una vittima. Inoltre, ha insinuato che a lei non interessi realmente di nessuno dei concorrenti del reality. A quel punto, è intervenuta Zeudi Di Palma, scagliandosi contro la sua ex amica.

Grande Fratello, Helena Prestes difende Iago Garcia: la reazione stizzita di Zeudi Di Palma

“Però vedi Helena, questa non è solidarietà femminile”, ha esclamato Zeudi dopo aver sentito le difese della brasiliana per Iago Garcia. “Shaila ha ragione in parte, ma la clip è bellissima invece, è mettersi in discussione veramente”, ha replicato Helena. “Chiacchiericcio da bar”, ha quindi commentato l’ex Miss Italia, mostrandosi giustamente contrariata da questi giudizi rispetto alla sensualità di una donna. Ma, la Prestes è rimasta ferma sulle sue opinioni, facendo il verso alla sua ex amica e dicendo: “Questa parla a vanvera”.

Da lì, le due hanno iniziato a litigare, dimostrando di avere ormai due visioni opposte rispetto alle dinamiche della Casa del Grande Fratello. Helena sembra ormai totalmente indirizzata verso Javier, difendendo a spada tratta lui e i suoi amici. D’altro canto, ha messo totalmente da parte Zeudi, nonostante il forte legame che hanno avuto fino alla settimana scorsa. Allo stesso modo, anche il pubblico pare essere chiaramente diviso, tra chi sostiene questa nuova versione della brasiliana e chi, invece, è deluso da come abbia voltato le spalle all’ex Miss Italia.