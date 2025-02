Ennesima svolta inaspettata al Grande Fratello nel triangolo formato da Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Javier Martinez. Fino a qualche giorno fa, Javier dichiarava a gran voce di volere solo un’amicizia da Helena e di essere, invece, interessato a Zeudi. Quest’ultima, vedendosi rifiutata dalla brasiliana, aveva quindi deciso di provarci con il pallavolista, scambiandosi baci e abbracci. Da lì, la Prestes è andata su tutte le furie, accusando la napoletana in diretta di averla usata e di essere falsa. Subito dopo la puntata, però, le due ragazze avevano fatto pace.

Zeudi Di Palma spinge Helena Prestes verso Javier/ "Se sei felice con lui, a me sta bene"

Non solo, Helena aveva dichiarato di non escludere la possibilità d’innamorarsi di una donna, riconoscendo a Zeudi il merito di averle aperto un nuovo mondo. Ma la pace è durata ben poco. Negli ultimi giorni, l’ex Miss Italia si è isolata, prendendo le distanze da entrambi. Javier ed Helena, invece, si sono avvicinati sempre di più, fino a raggiungere un’intesa particolare durante la festa di sabato, 1 febbraio. A quel punto, Zeudi non è più riuscita a fare finta di niente e ha deciso di affrontarli, prendendoli da parte per mettere le cose in chiaro. La modella partenopea ha spinto Javier a provare a stare con Helena, chiedendogli se provasse davvero qualcosa per lei.

Grande Fratello, "Helena Prestes? Ecco perché non vincerà": parla Carlotta Dell'Isola/ "Eccessiva ma buona"

Helena Prestes sceglie Javier Martinez al Grande Fratello: “Zeudi Di Palma non deve parlare per gli altri”

“Perché non provi qualcosa per lei? Dovresti provarlo perché sareste una bella coppia e tutto si risolverebbe al meglio”, ha detto Zeudi a Javier. “Zeudi, e chi ti ha detto che lui non provi niente per me?”, ha risposto stizzita Helena. La domanda della gieffina ha infatti infastidito la brasiliana, che si è poi sfogata con l’argentino. “Non c’è bisogno ancora di chiarire, siamo un po’ grandi. Che deve dire ancora? Non mi va bene. Dice a te che non io ti piaccio e che si ritira, non vedi che lei impone le cose? Lei parla per gli altri, non va bene che parla per te”, ha esclamato la brasiliana.

Lorenzo Spolverato svela il suo piano al Grande Fratello: "Iago fuori per primo, poi..."/ I suoi tre nemici

Subito dopo, se l’è presa anche con Javier, accusandolo di portare avanti questa situazione ambigua per ego. “Scordati questa cosa. Io non voglio interferire nel vostro rapporto, quindi secondo me è un bene che abbiamo parlato. Io non ci sto capendo niente, ma non per ego, non pensare mai questo”, ha spiegato il pallavolista, riuscendo a calmare la Prestes. I due, alla fine, si sono lasciati andare ad un tenero abbraccio, mostrandosi sempre più complici. Ancora una volta, al Grande Fratello sembra essere arrivata la fine delle ‘Zelena‘, mentre Helena appare visibilmente cotta di Javier.