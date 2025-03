Helena Prestes manda un messaggio a Javier dopo l’eliminazione dal Grande Fratello: di cosa si tratta

Helena Prestes amareggiata per l’uscita di Javier Martinez dal Grande Fratello. Ieri sera, lunedì 24 marzo, è andata in onda la semifinale del reality di Canale 5, che ha visto l’eliminazione di ben 3 concorrenti: Shaila Gatta, Javier Martinez e Giglio. D’altro canto, invece, Helena è stata eletta quarta finalista dell’edizione, battendo al televoto Shaila e Chiara Cainelli. Nonostante questo traguardo, però, la brasiliana non è riuscita a festeggiare a pieno, sentendo già la mancanza di Javier. I due, dopo mesi di amicizia, si sono legati sentimentalmente poco fa, sviluppando in poco tempo un amore intenso.

Javier, infatti, ha confessato di essersi innamorato di lei, tanto che starebbe già pensando a costruire una famiglia con la brasiliana. Prima di andare a dormire, invece, la Prestes gli ha dedicato delle dolci parole, dichiarandogli ancora una volta il suo amore. Fuori dalla Casa, però, non ci sono solo i fan pronti a dargli affetto, ma anche diversi detrattori. Di questo ne è ben consapevole Helena, considerando che, dopo essere stata eliminata a gennaio, ha avuto modo di passare diversi giorni sui social prima di rientrare nella Casa.

Helena Prestes riflette sull’eliminazione di Javier dal Grande Fratello: cos’ha detto

Questa mattina, martedì 25 marzo, Helena si è svegliata più pensierosa che mai. Mentre si allenava, la brasiliana ha voluto mandare un messaggio preciso a Javier Martinez. “Javi non rispondere a nessun commento negativo, mai, non rispondere a cose negative. Lasciali parlare, chiama mia sorella. Mi manchi, non serve a niente rispondere ai commenti negativi”, ha detto al fidanzato. L’argentino è molto amato da una parte del pubblico, ma, allo stesso tempo, è uno dei “bersagli” principali delle Zelena, ovvero di coloro che tifavano per la nascita di una storia tra Helena e Zeudi.

Dopo la creazione di questo fandom, infatti, Javier è passato da essere uno dei favoriti alla vittoria all’essere eliminato per ben due volte. Vale la pena ricordare che, lo scorso gennaio, Helena è stata eliminata dal GF, passando alcuni giorni fuori dalla Casa. In quei momenti, ha avuto modo di vedere la potenza dei fan “Zelena”, nonché il loro ‘odio’ nei confronti di Martinez. Addirittura, pare che alcuni di loro abbiano già iniziato ad inviargli insulti e critiche, accusandolo di aver manipolato Helena e Zeudi in questo percorso.

Consapevole della forza delle “Zelena”, Helena ha voluto mandare un avvertimento al fidanzato, dicendogli di non prestare attenzione ai commenti negativi che potrebbero arrivargli. Ad ogni modo, Javier è anche molto amato dal pubblico, soprattutto dai fan degli “Helevier“, ovvero coloro che tifano per lui ed Helena. D’altronde, in un programma come il Grande Fratello, è quasi impossibile non attirare critiche. L’esposizione continua porta inevitabilmente a ricevere una grande quantità di commenti, alcuni negativi e altri positivi.

A quanto pare, Shaila Gatta è rimasta particolarmente spiazzata dal ricevimento del pubblico fuori dalla Casa. Nel corso di questi sei mesi, la ballerina è riuscita a conquistare diversi fan, ma anche molti detrattori. In particolare, la sua storia con Lorenzo Spolverato è stata sempre al centro delle polemiche, compromettendo in parte il suo percorso. Stando a quanto rivelato da Deianira Marzano, l’ex velina non si aspettava di ricevere così tante critiche, al punto da trovarsi in una situazione particolarmente difficile al momento.