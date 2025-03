Sembra essere giunta al capolinea anche la storia tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 17 marzo, Javier si è trovato di fronte ad una scena a dir poco inaspettata: Helena e Lorenzo vicini tra risate e battute ambigue. Non solo, in confessionale, la brasiliana ha anche confessato di provare una forte simpatia per Lorenzo, ma di non averlo mai detto a Javier per paura della sua reazione. Quest’ultimo è rimasto spiazzato da tutto ciò, considerando che, fino a pochi giorni prima, i due se ne erano dette di tutti i colori. Di conseguenza, ha deciso di prendere le distanze dalla fidanzata.

Durante la diretta, non l’ha neanche guardata in faccia, arrivando a non salutarla dopo essere stato eliminato. Poco dopo, è rientrato grazie al bonus, ma, nonostante ciò, ha continuato ad ignorarla. Dopo la diretta, gli “Helevier” hanno avuto una lunga chiacchierata, durante la quale Javier ha lasciato Helena, chiedendole una pausa. Questa mattina, la Prestes ha quindi avuto un risveglio parecchio brusco, scoppiando a piangere tra le braccia di Jessica Morlacchi.

Helena Prestes in lacrime per Javier Martinez al Grande Fratello: cos’ha detto

“Lo sai che non so usare le parole, ma la mia testa va da un’altra parte. Le cicatrici diventano sempre più lunghe, questa sarà solo un’altra. Temo che vivrò la stessa cosa del passato anche qui. Questo tempo e attesta mi fa pensare questo. Sta esagerando. Questo non è essere tosto, si può anche evitare. Io sono anche in nomination, sono le ultime settimane. Abbiamo vissuto tutto questo, ci siamo innamorati, non c’è niente che non va, ha tutta la mia fiducia. Lui mi ha dimostrato che posso fidarmi di lui, ma se fa così mi parla tanto di lui”, ha spiegato Helena Prestes in lacrime a Jessica Morlacchi.

Dopo aver finalmente dimenticato il suo ex fidanzato, adesso la brasiliana ha paura di rivivere lo stesso dolore provato dopo la fine della sua ultima storia: “Adesso che sono libera e mi sono ritrovata, mi sono innamorata di lui, ma adesso non so più se è la persona giusta per me. C’è bisogno di maturità”. Dal canto suo, Jessica le ha consigliato di avere pazienza e di confrontarsi con Javier più tardi, quando gli sarà passata la rabbia. Dopo Shaila e Lorenzo, è arrivata la fine definitiva anche per Helena e Javier? Non resta che seguire le ultime settimane del Grande Fratello per scoprirlo.