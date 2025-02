Helena Prestes al Grande Fratello, arriva la difesa di Carlotta Dell’Isola: “Merita vittoria ma non vincerà”

All’interno della Casa del Grande Fratello in ogni edizione ci sono dei personaggi che dividono nettamente non solo le opinioni degli altri concorrenti ma anche del pubblico a casa ed in studio ed Helena Prestes è una di queste. Eccessiva e spropositata negli atteggiamenti o si ama o non si sopporta e di questo è convinta anche sua grande amica con cui ha condiviso l’esperienza all’Isola dei famosi, Carlotta Dell’Isola. In un’intervista concessa a Radio Radio, infatti, la giovane romana ha descritto l’amica con parole piene di affetto, molti complimenti e qualche critica ma soprattutto ha sostenuto che, secondo lei, Helena Prestes non vincerà mai il Grande Fratello ed ha svelato anche il perché.

Lorenzo Spolverato svela il suo piano al Grande Fratello: "Iago fuori per primo, poi..."/ I suoi tre nemici

Scendendo nel dettaglio, Carlotta dell’Isola su Helena Prestes ha rivelato che è una sua cara amica ed un bella persona, buona e generosa e poi ha aggiunto: “Ma non vincerà. Io sarei contenta se vincesse questa edizione perché se lo merita. Lei è quello che vedete, non è costruita, lei è quella delle reazioni spropositate anche nella vita vera, però è una generosa, una persona che da quando ha 15 anni pensa da sola a se stessa. Lei è una di quelle che ce la mette tutta quando entra a far parte di questi progetti, nel bene e nel male. Rischia anche di non piacere, ma non gliene frega niente.” Insomma secondo Carlotta l’ostacolo principale alla vittoria di Helena Prestes al Grande Fratello sono alcuni suoi atteggiamenti eccessivi e spropositati.

Helena Prestes, l'ex Carlo Motta cambia idea: "Forza della natura al Grande Fratello"/ Cosa diceva mesi fa

Grande Fratello, Carlotta Dell’Isola critica Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Durante la sua intervista a Radio Radio, Carlotta Dell’Isola dopo aver difeso a spada tratta Helena Prestes al Grande Fratello (e non è l’unica che l’ha difesa ultimamente) ha detto la sua sugli altri concorrenti. Innanzitutto ha pesantemente criticato l’atteggiamento di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nei confronti della modella brasiliana sfociati poi nella nata e furiosa lite tra Helena e Jessica Morlacchi: “State voi con una 24h su 24 che vi chiama “imbecil*e”! Il gesto è eccessivo, però…Non mi piacciono gli sguardi che fa lei, non mi piacciono le parole che le escono dalla bocca.” Non gli piace neanche l’atteggiamento di Tommaso Franchi con Mariavittoria Minghetti che vede un po’ da dittatore, mentre giudica irrilevante Alfonso D’Apice. L’unico che salva è Luca Calvani, sempre coerente nelle sue scelte.