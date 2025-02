Helena Prestes perde le staffe contro Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Nella puntata andata in onda giovedì, 27 febbraio, c’è stato un nuovo scontro tra le “Zelena“. La tensione tra le due è ormai alle stelle e, nel corso della settimana, la brasiliana si è lasciata andare a pesanti accuse contro l’ex amica. Difatti, ha insinuato che Zeudi sia confusa sul suo orientamento sessuale e che non le piacciano realmente le donne. Addirittura, sostiene che lei e sua madre abbiano messo in scena una sorta di show per riuscire ad andare avanti il più a lungo possibile nel programma.

Vedendo tirata in ballo sua madre, Zeudi è andata su tutte le furie, dicendo ad Helena di sciacquarsi la bocca. Nonostante ciò, la brasiliana non si è tirata indietro, anzi, ha insistito nel parlare della mamma dell’ex Miss Italia, ribadendo le sue accuse senza esitazioni. In particolare, c’è stata una frase che non è passata inosservata. “Mi sembra uno show, perché neanche la tua mamma ti conosce bene, io ti conosco bene e posso parlare di te”, ha detto Helena, scatenando una pioggia di critiche sui social. I fan delle “Zelena”, infatti, si sono indignati, ritenendo inaccettabile una frase del genere.

Helena Prestes attacca Zeudi Di Palma al Grande Fratello: cos’ha detto

A far infuriare molti spettatori del Grande Fratello è stato soprattutto il fatto che Helena Prestes non si sia limitata a commentare le dinamiche della Casa, ma abbia toccato aspetti personali di Zeudi Di Palma, come il rapporto con sua madre e la sua sessualità, argomenti che non dovrebbero messi in discussione in quello che rimane un gioco. A tal proposito, in tanti si aspettavano che Alfonso Signorini avrebbe rimproverato Helena per aver parlato in questi termini di Zeudi. Ma, così non è stato. Anzi, il conduttore le ha invece chiesto di dare nuovamente spiegazioni su una frase detta mesi fa a Javier riguardo la sua attrazione verso gli uomini.

Nel frattempo, ad esprimersi è stata proprio la mamma di Zeudi. Alcuni giorni fa, la signoria Maria Rosaria ha pubblicato sui social la lettera del coming out della figlia risalente al 2020, spiegando che nessuno si dovrebbe permettere d’invalidare la sessualità della figlia. Questa lettera, tuttavia, non è stata mostrata in puntata, suscitando un’altra ondata di critiche dalle “Zelena” e da una parte degli spettatori del programma di Canale 5.