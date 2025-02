Helena Prestes potrebbe aver infranto il regolamento del Grande Fratello. La puntata di ieri, lunedì 10 febbraio, ha cambiato significativamente gli equilibri della Casa. Il motivo? Lorenzo Spolverato è stato eletto primo finalista dell’edizione, battendo Alfonso D’Apice, Giglio e il suo storico rivale, Javier Martinez. La sconfitta dell’argentino ha mandato in crisi Helena, con cui fa ormai coppia fissa. Non solo, nel corso della diretta, la brasiliana ha anche avuto un confronto diretto con Zeudi Di Palma, durante il quale si è persino commossa.

Di conseguenza, una volta finita la puntata, la Prestes ha tirato le somme, riflettendo anche sul suo allontanamento da Zeudi. Ricordiamo che, dopo una forte amicizia e un paio di baci, Helena si è distaccata dall’ex Miss Italia per iniziare una relazione con Javier. Dal canto suo, Zeudi ha sempre manifestato una forte infatuazione per Helena, nonostante il breve flirt con l’argentino. L’amicizia speciale tra le due ragazze ha conquistato molti fan, dando vita al fandom “Zelena“. Di questo ne è ben consapevole Helena dato che, dopo la sua eliminazione, ha avuto diversi giorni a disposizione per sbirciare i social e capire da che parte pendano i famosi ‘consensi‘ degli spettatori.

Helena Prestes preoccupata per i fan delle “Zelena”? Cos’ha detto dopo la puntata del Grande Fratello

Nel corso di questi mesi, infatti, Helena Prestes è riuscita a conquistare moltissimi fan, divisi però in due fazioni: da una parte c’è chi la vorrebbe con Zeudi di Palma (Zelena), dall’altra i sostenitori della coppia con Javier Martinez (Helevier). Durante i giorni trascorsi fuori dalla Casa, Helena ha scoperto queste “ship” e, una volta rientrata, ha comunque deciso di avvicinarsi a Javier. Dopo l’elezione di Lorenzo come primo finalista, tuttavia, sembra aver iniziato a sospettare che il pubblico le abbia voltato le spalle, ritenendola colpevole di aver illuso Zeudi. Nella notte, si è sfogata con Stefania Orlando, lasciandosi sfuggire un’informazione proveniente dall’esterno.

“Tu con Zeudi sei sempre stata chiara, non te ne devi fare una colpa”, le ha detto Stefania. Al che, Helena ha sussurrato alla Orlando: “Si, però non è visto così. Te lo dico io. Da chi? Non posso dirlo”. “Ma qua dentro o fuori?”, ha insistito la conduttrice. La brasiliana ha infine annuito alla parola “fuori”, spoilerando velatamente l’opinione di una parte dei telespettatori. “C’è qualcuno che avrebbe voluto, però tu sei sempre stata presa da Javier”, ha replicato Stefania. A questo punto, viene da chiedersi: Helena ha infranto il regolamento del Grande Fratello? Non resta che attendere per capire quale sarà la decisione di Alfonso Signorini e il resto degli autori.