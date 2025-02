Helena Prestes non sembra aver ancora accettato l’elezione di Lorenzo Spolverato come primo finalista del Grande Fratello. Lo scorso lunedì, 10 febbraio, il modello milanese ha vinto il televoto contro Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Giglio, assicurandosi un posto in finale. La brasiliana è rimasta profondamente delusa da questo risultato, mostrando un’evidente stanchezza e amarezza nei giorni successivi alla puntata. Oggi pomeriggio, 12 febbraio, Helena si è sfogata in piscina con Javier, confessando di essere esausta e di aver perso la voglia di mettersi in gioco, tanto da minacciare di abbandonare il reality.

“Sono arrivata ad un punto che è meglio che io esca perché ho già fatto di tutto e so benissimo i miei difetti. Mi sono messa in discussione per 18 puntate di seguito, non voglio più condividere nulla, basta. Sono stanca”, ha detto la Prestes. A quel punto, il fidanzato ha cercato di incoraggiarla, considerando che ormai manca poco alla fine del programma: “Ma che c’entra questo discorso Helena? Ho capito che sei stanca, ma ti sto dicendo che secondo me è una cosa che non dovresti fare. Vuol dire che non vuoi lavorare sui tuoi errori”.

Dopodiché, Helena Prestes ha puntato direttamente il dito contro Lorenzo Spolverato, non spiegandosi come un ragazzo come lui sia riuscito a diventare il primo finalista. Secondo l’influencer, infatti, il coinquilino è un pessimo esempio per gli spettatori. “Sono mesi… non è giusto che una persona che una persona che viene qua e fa un percorso che è la rovina della televisione italiana. Lui è un esempio di m*rda. E allora va bene, che mi facciano uscire. Io non riesco più”, ha esclamato la gieffina. Javier, però, le ha ribadito di non mollare: “Ma che te ne frega? Allora così gliela dai vinta”.

Da diversi giorni, Helena ha la sensazione di aver perso il supporto del pubblico, complice anche il recente fidanzamento con Javier. Da lì, le “Zelena” (le fan che la vorrebbero con Zeudi Di Palma) le hanno voltato le spalle, decidendo di tifare solo per l’ex Miss Italia. Anche per questo, Spolverato è riuscito a battere Javier al televoto e a volare in finale. La “perdita di consensi” sembra aver mandato in crisi la brasiliana, che pare non riuscire neanche più a godersi la storia con l’argentino. A questo punto, quale sarà la sua prossima mossa? Non resta che attendere le prossime puntate del Grande Fratello per scoprirlo.