Helena Prestes sbotta contro le sue ex fan al Grande Fratello. Nel corso della mattina di domenica, 23 febbraio, sono volati diversi aerei sopra la Casa più spiata d’Italia. Sebbene la brasiliana abbia ricevuto ben due messaggi di supporto, è stato un altro aereo ad attirare particolarmente la sua attenzione. Le “Zelena” hanno infatti dedicato uno striscione solamente a Zeudi Di Palma, lasciando intendere di aver messo di sostenere Helena. “Zeudi la nostra unica certezza, solo con te”, si legge nel messaggio che ha fatto infuriare la Prestes.

Insomma, delle parole che lasciano spazio a pochi dubbi. Dopo l’ufficializzazione della storia con Javier Martinez, le “Zelena” sembrano aver preso una posizione chiara, decidendo di tifare solamente per l’ex Miss Italia. A scatenare questa decisione potrebbero essere state anche le critiche rivolte dalla brasiliana contro la modella partenopea, le quali hanno sancito la fine della loro amicizia. Mentre nel cielo volava l’aereo, Helena si è sfogata con Javier, puntando il dito contro il fandom che tifava per la nascita di una storia d’amore con Zeudi.

Helena Prestes si scaglia contro i suoi ex fan: tensione alle stelle al Grande Fratello

Mentre Zeudi Di Palma gioiva per l’aereo, Helena Prestes era abbracciata a Javier Martinez, al quale ha detto: “Sai perché mi arrabbio così tanto? Perché questo è fanatismo, questo non va bene. Loro non hanno visto quello che ha fatto lei, che è peggio. Lei ha detto che provava qualcosa per me, ma è stata con Alfonso e poi è stata con te, ha fatto un casino. Queste persone pensano che lei abbia un sentimento per me e io sono la cattiva e lei è la brava, perché lei è per l’amore e per le donne. Ma non è così, lei ha 23 anni, non lo sa cosa vuole”.

Queste parole hanno fatto infuriare ancora di più le “Zelena“, accusando la brasiliana di invalidare l’orientamento sessuale di Zeudi. Ricordiamo che l’ex Miss Italia ha sempre dichiarato di essere bisessuale. Nonostante ciò, Helena pare insinuare altro, ovvero che la 23enne sia solamente confusa e non sappia bene cosa voglia. Tra l’altro, dopo la sua eliminazione, Helena aveva interagito più volte con le fan della ‘coppia’, mostrando un atteggiamento completamente diverso rispetto a quello con cui è poi rientrata nella Casa. La rivolta delle Zelena potrebbe costare alla Prestes la finale al Grande Fratello? Chissà…