Helena Prestes sbotta dopo la puntata del Grande Fratello. Ieri, giovedì 13 febbraio, la Mediaset ha deciso di sfidare Sanremo mantenendo il doppio appuntamento settimanale con il GF. Dunque, mentre su Rai 1 Carlo Conti presentava il Festival della Canzone Italiana, su Canale 5 Alfonso Signorini ha dovuto gestire l’ennesimo scontro tra Helena e Lorenzo Spolverato. La brasiliana punta alla vittoria e, vedere Lorenzo vincere il televoto per il primo finalista, l’ha destabilizzata. Questa sua fissazione nel voler battere a tutti i costi il modello milanese ha suscitato pareri contrastanti, con molti, tra cui Beatrice Luzzi, che sostengono che in realtà l’influencer provi ancora qualcosa per lui.

Di conseguenza, una volta finita la puntata, Helena si è sfogata in piscina insieme ai suoi amici, spiegando chiaramente il suo punto di vista. Mentre parlava con Amanda Lecciso e Stefania Orlando, la brasiliana ha ribadito di non provare alcun interesse sentimentale per Lorenzo, ma di tenerlo d’occhio unicamente come giocatrice. Nonostante abbia trovato l’amore accanto a Javier Martinez, per lei non è abbastanza. Difatti, il suo vero obiettivo restano i 50mila euro, che teme possano andare proprio a Spolverato.

Helena Prestes punta alla vittoria del Grande Fratello: lo sfogo contro Lorenzo Spolverato

“Ci sono un sacco di opportunità, è tutto bello, va bene… Quell’altro che dice ‘preferisco vincere l’amore’, che non ci credo nemmeno. Io tutte e due, sono molto ambiziosa. Penso a mia sorella e mio nipote tutti i giorni, 50mila euro sarebbero un salto in più, è questo che penso. Questa è la mia forza, non c’entra Lorenzo”, ha spiegato Helena Prestes ai suoi amici. “Io non spreco la mia energia giornaliera con lui. Ma butto fuori perché sono giorni che guardo e osservo”, ha poi aggiunto. Al che, Amanda Lecciso le ha dato ragione, consigliandole, però, di moderare i toni, dato che così rischia di passare dalla parte del torto.

“La rabbia nasce dal fatto che lei non si capacita, come anche noi, di come Javier non sia arrivato primo finalista. Ma in realtà non è tanto importante chi arriva primo in finale, ci arriverete in tanti”, ha detto Stefania Orlando, difendendo ancora una volta la brasiliana. Dopodiché, anche Federico Chimirri ha cercato di consolarla, spronandola a non dare più spazio a Lorenzo. Difatti, lo chef crede che Spolverato godi nel vederla perdere le staffe e, in questo modo, starebbe solo facendo il suo gioco. La Prestes riuscirà ad ignorare il suo “rivale” nelle ultime settimane del Grande Fratello? Chissà…