Ennesimo scivolone di Alfonso D’Apice al Grande Fratello. Questa mattina, domenica 16 febbraio, Helena Prestes ha avuto un piccolo “incidente”. Mentre si trovava in giardino a prendere il sole con i suoi compagni, un calabrone le è entrato improvvisamente nei jeans. Al che, la brasiliana si è spaventata ed ha iniziato ad urlare. Zeudi Di Palma, Maxime Mbanda e Mattia Fumagalli l’hanno subito aiutata, cercando di allontanare l’insetto. Una volta rientrata la situazione, Helena ha esclamato: “Aiuto, era dentro di me!”. In quel momento, è arrivata la battuta fuori luogo di Alfonso: “Ma chi, Javier?”.

Zeudi è scoppiata a ridere, rimproverando scherzosamente l’amico. Tuttavia, al pubblico social quest’uscita non ha divertito affatto. Al contrario, sul web è scoppiata una nuova polemica contro il giovane napoletano, ritenendo il suo modo di fare volgare e maleducato. Poi, considerando il clima di tensione tra i due, la battuta è sembrata ancora più inopportuna, dal momento che non c’è abbastanza confidenza per lasciarsi andare ad un commento simile. Ad ogni modo, la brasiliana non si è proprio accorta del commento e non ha risposto al coinquilino, poiché ancora troppo turbata dall’insetto.

Alfonso D’Apice fa una gaffe al Grande Fratello: la battuta ad Helena Prestes

Questo non è il primo scivolone di Alfonso al Grande Fratello. Dopo un ingresso un po’ in sordina, l’ex protagonista di Temptation Island ha guadagnato sempre più spazio dentro il reality, lasciandosi andare spesso ad uscite polemiche. Ultimamente, ha avuto dei duri scontri con Mariavittoria Minghetti, alla quale ha rivolto frasi discutibili, suggerendole persino di smettere di “abbaiare”. Quest’atteggiamento ha indignato gli spettatori, tanto che in tanti hanno richiesto un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

Tuttavia, risulta abbastanza improbabile che Alfonso Signorini sanzioni realmente il napoletano. In quest’edizione è successo realmente di tutto, da lanci di bollitori a ripescaggi improvvisi. Di conseguenza, il programma, da questo punto di vista, ha perso di credibilità e, ad oggi, qualsiasi punizione attirerebbe solamente critiche. Signorini, però, potrebbe comunque riprendere l’inquilino, invitandolo perlomeno a moderare il linguaggio. A questo punto, non resta che attendere la prossima puntata del Grande Fratello per capire cosa succederà.