Iago Garcia difende Stefania Orlando dopo lo “scherzo” di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Ma cos’è successo? Ieri sera, mercoledì 12 marzo, Lorenzo ha fatto un dispetto di cattivo gusto alla coinquilina, scatenando una feroce polemica sul mondo del web. Mentre era in camera a letto, il 28enne ha chiesto a Zeudi Di Palma quale fosse il letto della conduttrice, per poi saltarci sopra, indossando ancora le scarpe. Un gesto a dir poco immaturo, che non è affatto piaciuto agli spettatori, e non solo. Iago, che è molto attivo sui social, è venuto subito a conoscenza di quanto accaduto, decidendo d’intervenire.

Alcune ore fa, l’attore spagnolo ha pubblicato su X una riflessione sull’amicizia, sottolineando di come si tratti di un sentimento autentico, impossibile da fingere. Al che, alcuni fan gli hanno risposto chiedendogli un parere sugli atteggiamenti del suo grande “nemico” nella Casa, Lorenzo. “Hai visto Lorenzo saltare con le scarpe sul letto di Stefania?”, ha scritto un utente. La riposta dell’uomo non è tardata ad arrivare, scrivendo una stoccata contro l’ex coinquilino: “Alle scimmie piace saltare”, con tanto di faccine divertite.

Iago Garcia si scaglia contro Lorenzo Spolverato per difendere Stefania Orlando: caos al Grande Fratello

Com’è noto, Stefania e Iago hanno stretto un’amicizia ‘speciale‘ dentro la Casa più spiata d’Italia, al punto che in tanti speravano che potesse nascere qualcosa di più tra di loro. Nonostante l’evidente complicità, però, non c’è mai stato nulla di fisico o romantico, dato che entrambi hanno sempre ribadito di essere soltanto amici. Da un lato, Iago ha chiarito di non volere una storia; dall’altro, la Orlando ha spiegato di essere ancora legata all’ex marito Simone Gianlorenzi e di voler sistemare la situazione con lui prima di buttarsi in una nuova relazione.

Nonostante ciò, però, Iago prova un grande affetto nei confronti di Stefania e, quindi, ha voluto difenderla dagli atteggiamenti indisponenti di Lorenzo. Inoltre, l’attore spagnolo non ha mai fatto mistero della sua forte antipatia nei confronti di Lorenzo, accusandolo più volte di essere finto e poco rispettoso nei confronti delle donne. Difatti, il suo commento è sicuramente stato una sorpresa per i telespettatori del Grande Fratello. A questo punto, chissà se, nella nuova puntata del GF, Alfonso Signorini informerà Lorenzo del tweet di Iago, così da scatenare un nuovo scontro tra di loro.