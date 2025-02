Ieri sera, lunedì 3 febbraio, Shaila Gatta e Iago Garcia hanno avuto un duro confronto al Grande Fratello. I due inquilini si sono ritrovati faccia a faccia in studio, dicendosi apertamente tutto ciò che pensano l’uno dell’altra. Il motivo? Alcuni giorni prima, Iago aveva discusso con Shaila, dicendole di “abbassare la testa”. Un’espressione che ha colpito molto la ballerina, la quale ha poi accusato l’attore spagnolo di essere maschilista e cattivo. Ma, quello era solo l’inizio. Poco dopo, infatti, è stato mostrato un video in cui si vedono Iago e Javier Martinez in sauna mentre criticano aspramente l’estetica di Shaila, definendola volgare e poco sensuale.

“Mi sono sentita mortificata”, ha esclamato l’ex allieva di Amici. Al che, dopo essersi scusato, l’ex volto de Il Segreto ha deciso di contrattaccare, dicendole: “Lorenzo ti ha detto di peggio e ci stai insieme”, con tanto di boato da parte del pubblico in studio. L’atteggiamento dell’uomo, però, non è affatto piaciuto agli altri inquilini, che hanno iniziato a nominarlo in massa, non avendo trovato eleganti quei “discorsi da bar” che sono stati fatti nei confronti di una donna. Se nella Casa hanno mostrato solidarietà verso Shaila, sul web invece l’opinione si è divisa.

Grande Fratello, Iago Garcia si difende dalle accuse di Shaila Gatta: la reazione social

Molti spettatori, infatti, hanno ritenuto eccessiva la reazione di Shaila Gatta, accusando lei e il resto della Casa di strumentalizzare il commento di Iago Garcia. Sebbene le sue parole possano essere state poco eleganti, secondo alcuni utenti non avrebbero comunque nulla a che fare con l’essere maschilista. D’altro canto, c’è anche chi invece comprende perfettamente la posizione della ballerina, sottolineando come, solitamente, siano solo le donne ad essere giudicate per il modo in cui ballano, si vestono o si comportano. Ad ogni modo, Iago ha fatto il pieno di nomination, scatenando anche la reazione stizzita di Alfonso Signorini.

Il conduttore ha difeso l’attore, ritenendo poco credibile questo ‘attacco di gruppo‘ da parte degli inquilini. Dal canto suo, Iago ha ripetuto anche in Casa di non aver notato lo stesso sdegno nei confronti di Lorenzo Spolverato, nonostante quest’ultimo abbia usato parole ben più dure nei confronti della sua fidanzata. Alla fine, il 45enne è finito in nomination e dovrà vedersela al televoto con Jessica Morlacchi, Amanda Lecciso, Javier Martinez, Pamela Petrarolo, Giglio, Shaila, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda. Iago riuscirà a restare nella Casa del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.