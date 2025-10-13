La seconda vita di Ivana Castorina, le rivelazioni della gieffina al Grande Fratello sul passato difficile.

Ivana Castorina è approdata nella casa del Grande Fratello solo pochi giorni fa e si è lasciata già sfuggire alcune toccanti rivelazioni che riguardano la sua sfera personale. Ha parlato del suo forte legame con la madre e del bene che voleva alla suocera, durante una nuova chiacchierata con alcuni suoi compagni di avventura ha ribadito che il suo passato non è stato facile. Ha fatto sapere di essere molto insicura, sia come donna che sul lavoro. La gieffina ha ammesso che la sua professione non le piace, lei da piccola voleva fare la soubrette, ha poi raccontato che a scuola le davano nomignoli superficiali e brutti che lei non apprezzava affatto.

La concorrente del Grande Fratello parlando con gli altri gieffini ha detto di essere molto sensibile, le viene spontaneo avvicinarsi a chi soffre perché lei sa cosa si prova. A detta sua ha avuto un percorso di crescita e riscoperta, in passato ha vissuto cose scomode però col tempo rivelerà altri dettagli nella casa più spiata dagli italiani. Ivana Castorina tra le varie cose ha detto di aver vissuto almeno due vite, per tutta l’adolescenza è stata emarginata e questo l’ha fatta soffrire molto.

La seconda vita di Ivana Castorina, il marito l’ha aiutata molto: le rivelazioni della gieffina sul passato difficile

Mentre parlava del suo difficile passato la gieffina ai suoi compagni di avventura ha detto di aver avuto una seconda vita e di essere rinata. Durante questa fase ha conosciuto suo marito quattro anni fa e oggi si sente decisamente più risolta, il loro incontro l’ha aiutata tantissimo.

Ivana Castorina ha fatto sapere che il marito l’ha aiuta nelle sue consapevolezze e l’ha cambiata in tutto, sono convolati a nozze undici mesi dopo il loro primo incontro. La gieffina parlando di lui ha raccontato che si è innamorato di lei vedendola senza trucco e le ha sempre detto che di lei gli è piaciuta soprattutto la sua semplicità, una cosa che le ha dato tanta sicurezza.

