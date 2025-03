Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei protagonisti di quest’edizione del Grande Fratello. Negli ultimi cinque mesi ha attirato l’attenzione per diversi motivi: dalla storia con Shaila Gatta, ai conflitti con altri concorrenti, come Javier Martinez e Iago Garcia, fino ai suoi modi di fare spesso sopra le righe. Inoltre, il 28enne milanese è finito al centro del gossip anche per un presunto flirt con Saro Mattia Taranto, conosciuto come il “guru della moda”. Saro, infatti, ha raccontato di aver vissuto una serata romantica insieme al gieffino, parlando anche di un bacio appassionato tra di loro. Da lì, sono iniziati a circolare vari rumors su un’ipotetica omosessualità di Lorenzo, commentata persino dalla mamma della fidanzata, Shaila.

Alcune settimane fa, Lorenzo e Saro hanno avuto un confronto in diretta, durante il quale il modello ha ammesso di conoscerlo, ma ha negato qualsiasi coinvolgimento di natura sentimentale. A distanza di tempo, il guru della moda è tornato a parlare di Spolverato, rilasciato un’intervista al magazine Spy. Lo stilista ha svelato un retroscena risalente a prima dell’ingresso del 28enne della Casa più spiata d’Italia, scatenando le reazioni del mondo del web.

Lorenzo Spolverato di nuovo al centro dell’attenzione: il retroscena sul concorrente del Grande Fratello

Cos’ha raccontato, questa volta, Saro? A quanto pare, durante il loro ‘appuntamento’, Lorenzo avrebbe assunto un atteggiamento a dir poco curioso. “Ha scor**ggiato due volte”, ha svelato il guru della moda in un’intervista a Spy. Nel giro di poche ore, le dichiarazioni dello stilista hanno fatto il giro dei social, scatenando le reazioni divertite degli utenti. D’altro canto, però, a diversi fan degli “Shailenzo” non è piaciuta quest’esternazione di Saro, sostenendo che ormai sia disposto a tutto pur di continuare a parlare di Lorenzo ed avere ancora un po’ di visibilità.

Nel frattempo, Spolverato è al centro dell’attenzione anche per la fine della sua storia con Shaila Gatta. Dopo aver avuto l’ennesima lite furiosa, la ballerina ha scelto di lasciare l’ex fidanzato, una decisione confermata poi durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Posta di fronte a un bivio da Alfonso Signorini, Shaila ha deciso di andare per la sua strada e prendersi una pausa da Lorenzo, almeno per ora. Difatti, sono in tanti a pensare che, prima della finale del reality, i due torneranno insieme. Sarà veramente così? Chissà…