Il Grande Fratello 2025 è soltanto un lontano ricordo nella mente degli spettatori che hanno avuto la pazienza di seguirlo fino alla fine, eppure si parlava di un party per festeggiare la fine, rivedere i concorrenti e quant’altro. Peccato che tutto questo potrebbe non accadere perché negli ultimi tempi certe tensioni sono accresciute e le inimicizie sono all’ordine del giorno.

Come scrive Deianira Marzano sul suo profilo Instagram: “Il party di chiusura del Grande Fratello potrebbe saltare o slittare”. Ma perché potrebbe non esistere alcuna festa con i vari concorrenti che hanno arricchito la casa di dinamiche? “Dietro le quinte si sussurra di tensioni e assenze pesanti”.

Che party del Grande Fratello sarebbe se a presentarsi fossero un paio di concorrenti e neanche quelli che hanno creato più dinamiche? Come scrive Deianira Marzano “più che un party potrebbe trasformarsi in un giallo” perché i fan potrebbe passare il tempo a chiedersi perché quel concorrente non si è presentato, perché quei due non si parlano, e via discorrendo.

Nel dietro le quinte si vocifera di tensioni e assenza piuttosto pesanti, per non parlare di cambi di programma dell’ultimo minuto. L’esperta sui social ha detto che qualcuno ha già riferito che non ci sarà mentre altri sarebbero sul punto di disperate. Ma di chi si sta parlando? Non si sa, si possono solo fare delle ipotesi: Helena e Javier sono così felici insieme che forse non avranno neanche il tempo per partecipare mentre Shaila è impegnata a soffrire per Lorenzo. Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi stanno continuando la loro relazione alla luce del sole, così come Giglio e Yulia sembrano essersi scrollati di dosso le critiche e le malelingue di coloro che dipingono il ragazzo come uno tradito dalla propria fidanzata.

