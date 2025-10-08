Grande Fratello, il pubblico invoca il ritorno di Alfonso Signorini: "Lo rivogliamo alla conduzione"

Dopo due puntate di Simona Ventura al timone del Grande Fratello, non mancano i nostalgici di Alfonso Signorini, che ha guidato ben cinque edizioni del reality di punta di casa Mediaset. E sui social, dopo la puntata trasmessa ieri sera sul piccolo schermo, è scattata la nostalgia dei telespettatori. “Vi prego, fatelo tornare il prima possibile, con Simona Ventura è cambiato tutto” si legge tra alcuni dei commenti venuti a galla sul web. Ed era già accaduto dopo la puntata d’esordio del reality, con molti spettatori che hanno invocato il ritorno di Alfonso Signorini alla guida del programma. Invece il conduttore e giornalista è ancora in cerca di conferme riguardo al Grande Fratello Vip Gold, che dovrebbe condurre a partire da gennaio, subito dopo la fine della trasmissione affidata a Simona Ventura. Lo stesso Alfonso si è espresso sul tema di recente, dicendosi dubbioso sulle volontà di Mediaset ma allo stesso tempo sereno: “Se non si dovesse fare, pace, se si farà sarò felice di accettare l’incarico”.

Alfonso Signorini e la stanchezza da Grande Fratello

Pochi giorni fa, in una intervista rilasciata tra le colonne del Corriere della sera, Alfonso Signorini ha colto l’occasione per spiegare come sono andate le cose riguardo al suo momentaneo addio al Grande Fratello. Il presentatore ha raccontato la sua stanchezza dopo anni di prime serate da conduttore del reality, così come la vita a fare la spola tra Roma e Milano, un vero e proprio pendolare che ha scaricato le batterie.

E vedremo se la conduzione del Grande Fratello Vip si rivelerà utile per ridare brio ed energia a Signorini nei prossimi mesi. Riguardo al passaggio di consegne con Simona Ventura, ha raccontato: “A differenza di altri colleghi, che considerano il passaggio di conduzione un delitto di lesa maestà, io ne sono stato felice” le parole del presentatore.