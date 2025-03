Ilaria Galassi continua a far parlare di sé dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello. Com’è noto, lo scorso febbraio Ilaria ha deciso di abbandonare la Casa più spiata d’Italia per stare vicino alla sua famiglia. Durante i sei mesi trascorsi nel reality, ha attirato l’attenzione sia per la sua simpatia che per il suo carattere pungente. A gennaio, ha quasi rischiato la squalifica dopo un’accesa discussione con Helena Prestes, durante la quale aveva anche cercato di prendere a calci la coinquilina, salvo poi essere bloccata dagli altri inquilini.

Da tempo, quindi, i fan della brasiliana non provano una grande simpatia per l’ex Non è la Rai. Una volta fuori dalla Casa, però, gli “Helevier” (ovvero i sostenitori della coppia formata tra Helena e Javier) hanno iniziato ad attaccare ancora di più Ilaria, arrivando a rivolgerle insulti pesanti. Il motivo? La showgirl ha dichiarato a gran voce di tifare per Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, affermando di volerle in finale. Le due sono dirette rivali di Helena, alla quale, invece, la Galassi ha continuato a riservare parole tutt’altro che gentili.

Ilaria Galassi attaccata dai fan di Helena Prestes: il caos dopo le sue affermazioni al Grande Fratello

Alcune settimane fa, Ilaria Galassi aveva persino chiesto di rientrare in Casa per affrontare Helena Prestes, criticandola ferocemente. Alla luce di tutto ciò, pare che l’ex Non è la Rai sia stata travolta da commenti negativi da parte dei fan della brasiliana, i quali non ci sono andati certamente leggeri. Stufa di ricevere costantemente insulti, la showgirl ha pubblicato uno sfogo nelle sue storie Instagram, dicendo: “Allora, io non capisco perché devo essere insultata perché amo Shaila e Zeudi, ma ognuno può avere il suo punto di vista e la sua opinione?”.

Secondo la Galassi, infatti, le persone l’attaccano semplicemente per il suo supporto nei confronti di Shaila e Zeudi: “Nella Casa ci sono stata io, mica voi. E se io vi dico che Shaila e Zeudi sono persone vere, che magari possono anche aver sbagliato o cambiato opinione, però sono persone vere. Perché devo essere attaccata? Non posso amare due donne napoletane, veraci, vere, che magari hanno fatto qualche errore? Invece tutto il resto è stato perfetto eh, non ha sbagliato, chi entra e chi esce, fanno come gli pare”. Sebbene non abbia fatto il nome di Helena, in tanti hanno pensato si riferisse a lei, considerando che l’influencer è rientrata nella Casa del Grande Fratello dopo essere stata eliminata.