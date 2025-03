Grande Fratello, Ilaria Galassi diplomatica su Helena Prestes: “Lo scontro non è stata colpa sua”

In attesa della semifinale del Grande Fratello che andrà in onda questa sera, lunedì 24 marzo 2025, una delle ex concorrenti più discusse, l’ex Non è la Rai Ilaria Galassi ha rilasciato una lunga intervista nel programma radiofonico Non succederà più su Radio Radio in cui ha detto la sua sui gieffini ancora in gioco. Ha confessato chi secondo lei deve vincere il Grande Fratello, ha ribadito che tra i suoi concorrenti preferiti ci sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ha rivelato che secondo lei le coppie più vere e sincere che si amano sono Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato ma anche Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi.

Grande Fratello, è caos prima della finale: sospetti su Zeudi, complotti e gesti orribili/ "

Durante la chiacchierata con Giada Di Miceli ha anche confessato che cosa l’ha spinta a lasciare la Casa più spiata d’Italia. Il punto di non ritorno è stato sicuramente il violento scontro con Helena Prestes in cui sono arrivate non solo parole grosse ma ha perso completamente la pazienza ed è sbroccata. Tuttavia con la modella brasiliana si è mostrata diplomatica ammettendo che pur essendo stata provocata e toccata nei suoi affetti più cari non avrebbe mai dovuto comportarsi così: “No, non è colpa di Helena, è stato il mio modo di comportarmi, la reazione che io ho avuto. La modalità di me stessa che non mi è piaciuta. […] Sono io che mi sono fatta un esame di coscienza e non è andata bene.” Insomma, stando alle sue dichiarazioni sembra proprio che Ilaria Galassi si sia ricreduta su Helena Prestes, mostrandosi più diplomatica.

Tommaso Franchi, gesto scioccante per Mariavittoria fuori dal GF/ Fan: "È l'uomo più innamorato d'Italia"

Helena Prestes al Grande Fratello, Ilaria Galassi si ricrede su di lei ma chat la smaschera

Ilaria Galassi sempre aver fatto un passo indietro su Helena Prestes, con un atteggiamento diplomatico ha rivelato che non è colpa sua se c’è stato quel violentissimo scontro nella Casa ma che la sua reazione, in quelle condizioni, sarebbe stata la stessa con chiunqe. Tuttavia, tempo prima, su Twitter aveva cominciato a circolare una chat che la mostrava in una veste diversa. In una chiacchierata con le fan Zelena, la Galassi si è dichiarata disponibile a entrare in puntata per mandare più volte a fanc**o la Prestes! Insomma l’ex volto di Non è la Rai ha cambiato totalmente idea su Helena in questi giorni oppure ha mentito nell’intervista mostrandosi in una veste più tranquilla e diplomatica?