Omer vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello? Le indiscrezioni dopo il "boxer-gate" e la possibile squalifica del gieffino

La situazione di Omer Elomari nella Casa del Grande Fratello è diventata molto tesa dopo un episodio che ha fatto discutere concorrenti e pubblico. Ma, cos’è successo esattamente? Durante una lite, Omer si è abbassato i pantaloni restando in boxer e ha esclamato: “Qualcuno vuole sapere che taglia di mutande ho? XL, a volte XXL. Volete vederlo?“. Il gesto ha subito attirato l’attenzione sui social e tra i fan del reality, facendo nascere dubbi sul fatto che potesse violare le regole del gioco e rischiare una squalifica.

La reazione di Omer, però, è stata chiara, sottolineato che non intende scusarsi con i compagni e ha precisato che l’unica persona con cui potrebbe chiarire è Rasha, con cui ha un legame stretto dentro la Casa. La polemica ha portato anche a scontri accesi, come quello con Jonas Pepe, che ha dichiarato di volerlo “far squalificare” accusandolo di provocare per ottenere reazioni.

Omer abbandona il Grande Fratello? L’indiscrezione

Ad ogni modo, per ora, il Grande Fratello non ha ancora rilasciato alcun comunicato ufficiale riguardo un possibile provvedimento o squalifica di Omer. D’altro canto, Deianira Marzano ha svelato che il gieffino avrebbe “capito l’andazzo” e non l’avrebbe presa bene, tanto da andare in confessionale di notte e chiedere di abbandonare il reality. Chiaramente, bisogna sottolineare che si tratta solo d’indiscrezioni e che bisognerà attendere per capire cosa accadrà realmente.