La nuova edizione promette di essere una vera sorpresa per il pubblico, un ritorno alle origini del reality che avrà davvero tante novità

Simona Ventura si prepara a dare il via alla nuova edizione del Grande Fratello che dovrebbe partire lunedì 29 settembre in prima serata, su Canale Cinque. La nuova conduttrice – in un’intervista per Tv, Sorrisi e Canzoni – ha spiegato come quest’anno il reality sarà completamente diverso da quello delle ultime edizioni, ci sarà un vero e proprio ritorno alle origini.

Liliana Resinovich, Visintin: "Si è suicidata. GoPro? Pm hanno scaricato file"/ Fratello: "Sguazza nel caos"

Proprio come ha sempre voluto Pier Silvio Berlusconi, il programma pare che tornerà a essere quello di un tempo. Negli ultimi anni – anche con le edizioni vip e miste – si era forse un po’ snaturato il concetto alla base del Grande Fratello, il motivo per cui un format del genere aveva visto la luce.

Delitto di Garlasco/ Angela Taccia: “Andrea Sempio tranquillo ma stufo, vuole che si indaghi su tutto”

Come cambierà il Grande Fratello di Simona Ventura, tutte le novità

Simona Ventura, che si è detta molto entusiasta di questa nuova avventura oltre che onorata per averle dato una così grande fiducia, ha anticipato solo alcune delle tante novità che vedremo nel suo Grande Fratello. E’ ormai noto come il primo cambiamento riguardi il cast, che sarà completamente sconosciuto e senza alcun personaggio che possa essere in qualche modo noto.

Questa dovrebbe essere una novità apprezzata dal pubblico e il primo segnale del cambiamento del reality, che sarà molto più simile alla prima edizione di quanto si immagini. Del resto il presupposto di avere concorrenti non famosi all’inizio sembrava essere alla base del format, che doveva essere anche un tentativo di rivalsa per chi decideva di partecipare e, effettivamente, è stato così per diversi anni.

Paul Baccaglini: chi è e come è morto l'ex inviato delle Iene/ Trovato senza vita in casa dalla compagna

Simona Ventura al sopracitato reality ha spiegato che i concorrenti saranno tutti personaggi con storie da raccontare, anche questo risponderebbe alla volontà di tornare a quelle origini che si sono perdute nel corso degli anni. Ma non è solo questa la novità, pare che il televoto sarà solo via sms e non ci sarà alcuno spazio social, praticamente si svolgerà tutto in studio e nella casa.

La nuova edizione del Grande Fratello, poi, avrà una serie di regole rigide, come quella che non permetterà alcun contatto con l’esterno, proprio come avveniva i primi anni di messa in onda del programma. Negli ultimi tempi, effettivamente, i concorrenti – tra sorprese, giochi e comparse in studio – avevano modo di incontrare familiari e pubblico. Adesso non sarà più così, poi – qualora dovessero esserci espulsioni – non sarà permesso il rientro in casa, nemmeno con l’apertura di televoti lampo. Non è chiaro se ci saranno comunque sorprese da familiari, se dovessero esserci è probabile che siano in differita, dunque i concorrenti non avranno modo di parlare in diretta con qualcuno.

Per scoprire tutte le novità della prossima edizione del Grande Fratello e conoscere la casa, bisognerà attendere la prima puntata del reality. In quell’occasione Simona Ventura spiegherà al cast e al pubblico come funzionerà il gioco, che – secondo le anticipazioni circolate – non dovrebbe durare più di 100 giorni.