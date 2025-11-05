Ivana Castorino parla senza filtri con Anita al Grande Fratello: ecco cosa pensa del flirt con Jonas

Dopo il ritorno di Anita nella Casa, la sua amicizia “speciale” con Jonas sembra correre alla velocità della luce. I due avevano già mostrato un certo feeling all’inizio del programma, ma adesso il loro legame si è fatto ancora più stretto, tanto da far sognare molti fan. Ma se da una parte c’è chi tifa per la nascita di questa coppia, dall’altra alcuni la pensano diversamente. A sollevare qualche perplessità è stata Ivana Castorino, che ha deciso di dire la sua senza troppi giri di parole, parlando direttamente con Anita e mettendo in chiaro ciò che pensa davvero di questa storia.

Domenico D'Alterio chiude con Benedetta al GF, lei: "Mi sento di ghiaccio"/ Reazione segreta in confessionale

Mentre si trovavano in Zona Beauty, infatti, Ivana e Anita hanno iniziato a parlare della vicinanza con Jonas. Al che, Ivana ha chiarito che, secondo lei, tra loro c’è sicuramente una vera attrazione: “Siete uno spettacolo da vedere”. Nonostante ciò, però, non riesce a vedere un futuro tra di loro, considerandola più una storia passeggera “da reality”, che l’inizio di una relazione vera e propria. Il motivo? Per lei, i loro caratteri sono troppo simili per potersi incastrare davvero.

Autori del Grande Fratello 2025 irrompono in Casa durante la diretta: video/ Cos'è successo? "Emergenza"

Il futuro di Jonas e Anita nella Casa del Grande Fratello

La conversazione si è poi sposata sulla festa di Halloween, quando Jonas ha provato a baciare Anita all’improvviso. “Per fortuna si aspettava che io non lo ricambiassi“, ha spiegato la gieffina, davanti ad un Ivana piuttosto perplessa. “Forse era solo un test“, ha poi aggiunto, spiegando che, secondo lei, fino a quando saranno dentro la Casa del Grande Fratello, non riusciranno a conoscersi veramente e a costruire una storia solida. “Qui non farò mai quel passo in più”, ha chiarito Anita, spezzando le speranze dei fan. Nonostante ciò, però, dopo aver parlato con lui in Confessionale, la giovane ha cambiato prospettiva: quel confronto le ha fatto capire che l’interesse di Jonas è sincero e non dettato solo dalla noia.