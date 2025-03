Javier Martinez prende le difese di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. Nell’ultima puntata del reality, Shaila Gatta ha condiviso le sue riflessioni sulla relazione con Lorenzo, arrivando alla conclusione di aver sacrificato parte del suo percorso nella Casa per assecondare i “capricci” del fidanzato. Pur precisando che Lorenzo non ha colpe, la ballerina ha confessato di essersi spesso sentita oscurata dalla sua forte personalità e, anche per questo, ha scelto di prendere le distanze e mettere sé stessa al primo posto. Inizialmente, Lorenzo aveva mostrato molta comprensione nei confronti dell’ex fidanzata, dicendosi felice ed orgoglioso di lei.

Successivamente, però, ha cambiato opinione, iniziato ad attaccarla e a fare pesanti insinuazioni su di lei. In questi giorni, Lorenzo ha detto di trovare ambiguo il tempismo con cui Shaila ha maturato questa consapevolezza, considerando che è arrivata immediatamente dopo la sua sconfitta al televoto per la finale contro Zeudi. In sostanza, il modello sta iniziando a dubitare della sincerità dell’ex fidanzata, attaccandola alle sue spalle con diversi coinquilini. Inaspettatamente, poi, ha trovato sostegno da parte di Helena Prestes e Javier.

Javier Martinez si scaglia contro Shaila Gatta al Grande Fratello: cos’ha detto

Sabato, 15 marzo, Lorenzo Spolverato si è confidato con Helena e Javier, i quali hanno preso le sue parti e hanno accusato Shaila di pensare solo al gioco. Il giorno dopo, Javier ha continuato ad attaccare la ballerina, dicendo queste parole ad Helena: “La puntata scorsa lei ha parlato della finale e che ce l’ha un po’ con Lorenzo perché lei è stata riconosciuta come la fidanzata di Lorenzo e non per essere sé stessa. Però siamo tutti responsabili degli atti nostri. Non puoi dare la colpa ad un’altra persona, soprattutto se è stato il tuo compagno per la maggior parte del tempo”.

“Dai, è troppo facile dire adesso che è anche colpa sua. Perché? Se è successo questo, è anche un po’ per volontà tua. Perché deve essere colpa sua? Volevi la bicicletta, adesso pedali. Adesso non ti puoi lamentare. Se il qualche maniera tu mi oscuravi, dovevo fare io qualcosa, non dovevo puntarti il dito”, ha poi continuato Javier. Helena ha concordato al 100% con il fidanzato, mettendo in dubbio i sentimenti di Shaila nei confronti di Lorenzo. Come reagirà l’ex velina di fronte a questi nuovi attacchi di Javier? Non resta che guardare la puntata del Grande Fratello per scoprirlo.