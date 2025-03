Un nuovo colpo di scena ha colto di sorpresa i fan del Grande Fratello. Stavolta Javier è crollato davanti ad Helena e le ha sussurrato una frase.

Oltre ai momenti di grande scontro avvenuti tra i due innamorati in questo ultimo periodo, ci sono stati anche dei conflitti tra la stessa Helena e il coinquilino Giglio. Ultimamente, a pochi giorni dalla finale del reality, la modella brasiliana ha confessato di aver avuto una piccola discussione con lui durante la preparazione di un cortometraggio che va a riassumere i momenti più belli di questa edizione del Gf. Proprio a causa di questo progetto, i due coinquilini si sono trovarsi a scontrarsi l’uno con l’altro. In seguito c’è stata anche un’altra piccola lite nel corso del pranzo, durante il quale Helena ha giudicato lui arrogante.

Intanto pare che le cose tra la modella e Javier stiano andando molto meglio, e di recente lui si è anche confidato con la sua compagna. In rete sta circolando un filmato che lo ritrae nel bel mezzo delle sue emozioni, mentre si lascia andare ad una confessione molto intima su sé stessa e le sussurra qualcosa all’orecchio.

Perché Helena e Javier avevano litigato al Gf

Il rapporto tra i due innamorati – e coinquilini – è sembrato essere ancor più compromesso nell’ultimo periodo, dato che c’è stata una lite che ha messo ko il loro legame. Dopo essersi conosciuti nella Casa più spiata d’Italia, il pallavolista ha voluto mettere tutta la propria anima in questa storia d’amore e tra i due ci sono stati molti momenti carichi di intensità e sentimento. Nella testa di Javier è però nato – in queste settimane – un dubbio che riguarda proprio la presenza di Lorenzo Spolverato nella Casa. Dopo alcuni atteggiamenti di Helena, Javier ha iniziato a credere che lei provi ancora un interesse per lui.

La modella ha in realtà subito smentito queste affermazioni, ma di certo la sua dichiarazione non è servita a placare quel pizzico di gelosia che è nato in Javier. “Io so che lei dimostra tantissimo però ci sono questi dettagli“, ha ammesso il pallavolista durante uno sfogo avuto con Mariavittoria, “Se mentre parliamo passa Lorenzo e lei lo guarda…“. Ipotesi su ipotesi nate nella testa di Javier, che si è detto sin da subito molto innamorato di Helena. Per fortuna le cose tra di loro sembrano essersi sistemate, e ne ha dato prova un video che sta circolando in questi giorni sul web.

Javier è crollato davanti ad Helena: il Video che prova tutto

Basterebbe guardare la diretta della puntata di lunedì 17 marzo per capire quello che sente davvero Javier per Helena. Nel corso dell’appuntamento settimanale – condotto come sempre da Alfonso Signorini e trasmesso su Canale 5 – è infatti stato mandato in onda un filmato in cui si vede Helena che si dice molto dispiaciuta per come siano andate le cose con Lorenzo Spolverato. Un’affermazione – questa – che avrebbe subito allontanato Javier dalla modella, anche se tra i due c’era stato quasi subito un chiarimento durante le notte. Il pallavolista aveva infatti più volte sostenuto di aver voluto prendere le distanze dalla donna, in modo da poter riflettere sul loro rapporto.

Lui si è però – quasi subito – recato da lei e ha voluto approfondire un discorso che, prima di allora, non era mai stato preso. “Non ti devi preoccupare“, ha rassicurato Helena riferendosi alle paure di Javier sul fatto che lei potrebbe ancora provare qualcosa nei confronti di Lorenzo. “Lo so, sono insicurezze mie, non c’è alcun problema“, ha continuato il gieffino, “Però se una cosa mi dà fastidio te lo dico”. Lei ha inoltre confidato di aver sentito una certa distanza da parte sua, anche durante i loro baci e abbracci, e di non averlo quindi avvertito accanto a sé come invece succedeva all’inizio.

Dopo un botta e risposta carico di sentimenti e lacrime, i due si sono poi riavvicinati e hanno iniziato a coccolarsi, lasciandosi andare a delle effusioni che hanno intenerito il pubblico. Erano molto vicini quando Javier ha sussurrato all’orecchio di lei delle parole che hanno sciolto i cuori dei fan. “Scusami, scusami, scusami”, ha detto lui svelandosi dispiaciuto per tutta la situazione e manifestando la sua volontà di continuare la loro relazione, che è stata sin dall’inizio intensa e bellissima.

Manca pochissimo alla serata finale del Grande Fratello e il reality continua ad essere tra i più chiacchierati di questo periodo. Si è parlato del programma anche durante il tg satirico Striscia la Notizia, la cui redazione ha mandato in onda un audio esclusivo fatto dalla madre di Lorenzo Spolverato. “Grazie del sostegno che date a loro e a noi come famiglia“, direbbe la donna, “Non abbandono mio figlio e neanche Shaila. Meritano tutti e due la finale. Direi di sostenere la nostra ‘regina’“. Dianda ha quindi affermato che questo non sarebbe affatto un caso isolato, dato che lo stesso polverone era accaduto anche in una precedente intervista fatta sempre a Striscia la Notizia.