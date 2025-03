Shaila Gatta e Javier Martinez di nuovo ‘complici’ al Grande Fratello? Facciamo chiarezza. Sabato, 15 marzo, in Casa hanno organizzato una festa per gli inquilini, durante la quale è successo di tutto. A fine serata, infatti, le tre coppie del GF – Shaila e Lorenzo, Javier ed Helena, Tommaso e Mariavittoria – hanno litigato animosamente, scatenando il caos. Shaila e Lorenzo hanno deciso di lasciarsi definitivamente, al punto che il 28enne ha anche buttato via il quadro ricevuto in regalo dall’ex fidanzata. Tommaso si è arrabbiato con Mariavittoria dopo averla vista in vasca insieme a Zeudi Di Palma, arrivando persino a lasciarsi, per poi tornare insieme poche ore dopo.

Cos’è successo, invece, tra Helena e Javier? Mentre pulivano il salone, Javier e Chiara Cainelli hanno avuto una discussione riguardo Alfonso D’Apice, durante la quale entrambi hanno ribadito i propri punti di vista e confermato la reciproca antipatia. In quel momento, è arrivata anche Helena, che non ha affatto gradito la scena. Successivamente, se l’è presa con il fidanzato, dicendogli che non dovrebbe nemmeno rivolgere la parola a persone come Chiara o Zeudi.

Mentre lavava i piatti, Helena Prestes ha iniziato a lamentarsi sottovoce, accusando Chiara Cainelli di intromettersi sempre nelle situazioni. Al che, Javier, che si trovava vicino a lei, l’ha invitata a smettere e a calmarsi più volte. Ad un certo punto, è arrivata anche Shaila Gatta che, vedendo la scena, ha incrociato lo sguardo di Javier e, senza farsi notare dalla brasiliana, sono scoppiati entrambi a ridere. La scena ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando dibattiti tra i fan degli “Helevier“. Molti di loro hanno negato che Javier stesse ridendo della fidanzata, sostenendo invece che la sua reazione fosse dovuta a tutt’altro.

ormai la trattano come una pazza i nostri shaviers devono anche sforzarsi a non ridere pic.twitter.com/eg8HAf8Guo — assenzio (@archivesco) March 16, 2025

Tuttavia, il giorno dopo, Shaila ha raccontato la scena alle sue amiche Zeudi e Chiara, confermato la versione iniziale dell’accaduto. “Lei si è messa a dire ‘Chiara deve sempre screditare tutti, sta sempre in mezzo’. Ma la cosa paradossale è che ad un certo punto io ridevo, si gira Javier e ridevamo insieme io e Javier di questa sfuriata che stava facendo. Veramente paradossale”, ha raccontato Shaila ridendo e raccontando del momento di “complicità” con l’argentino. Il Grande Fratello informerà Helena di quanto accaduto? Chissà…