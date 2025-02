Una notte di passione quella di giovedì scorso fra i due concorrenti del Grande Fratello Javier Martinez ed Helena Prestes. Il pallavolista e la bella top model si sono avvicinati moltissimo negli scorsi giorni, e due giorni fa non sono più riusciti a mettere un freno alle loro voglie, finendo quindi insieme sotto le coperte. Il tutto è avvenuto in quel del tugurio, dove i due sono finiti a seguito della vittoria della prova.

Dopo una cena a base di sushi è scattata l’intimità dopo di che, le effusioni sono proseguite anche a letto: cosa è successo? Nessuno sa dirlo di preciso perchè la diretta del Grande Fratello è stata interrotta alle ore 6:00, come succede ogni giorno, fatto sta che si è subito notato un indizio inequivocabile: un preservativo aperto per terra. Ci ha poi pensato lo stesso Javier a raccontare cosa sia accaduto, e parlando con Helena ha invitato la stessa a sentirsi comunque libera di dormire con chi voglia la brasiliana: “Non sono uno che si offende”, ha raccontato come riporta Biccy.it, definendosi inoltre ne geloso ne possessivo.

GRANDE FRATELLO, JAVIER ED HELENA: COSA E’ SUCCESSO GIOVED’ NOTTE

Ma la frase chiara è stata “E’ stato belle fare l’amore con te”, indizio quindi dell’avvenuto rapporto, aggiungendo di essere stato comunque molto imbarazzato, per via soprattutto della presenza delle telecamere, ma che nonostante questo dettaglio il tutto sia stato “molto bello”.

Helena Prestes si è ritrovata nelle parole del tenebroso argentino, dicendo di essersi a sua volta sentita un po’ in imbarazzo per le telecamere del Grande Fratello, (“era meglio se fossero state girate”) ma che è stato comunque “molto bello” anche per lei. Infine la modella sudamericana ha voluto rassicurare Javier dicendogli che si sente in ogni caso molto libera, di stare tranquillo e che comunque avrebbe dormito ancora con lui. Che dire, abbiamo ufficialmente una nuova coppia all’interno della casa più spiata d’Italia.

