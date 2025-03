Javier Martinez lancia una frecciatina a Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello: di cosa si tratta

Javier Martinez continua ad attaccare Lorenzo Spolverato anche fuori dal Grande Fratello. Com’è noto, nella puntata di lunedì 24 marzo, Javier è stato eliminato, dovendo abbandonare la Casa più spiata d’Italia ad un passo dalla finale. Nonostante ciò, Javier ha dichiarato di essere felice del suo percorso nel reality e, soprattutto, di aver visto Helena Prestes arrivare in finale. Adesso, fa il tifo per la vittoria della fidanzata, sostenendola da fuori con diverse dediche social. Non solo, il pallavolista si sta togliendo anche alcuni sassolini dalle scarpe con dei suoi ex coinquilini.

Prima di tutto, pare che abbia chiuso l’amicizia con Alfonso D’Apice. Una volta uscito dalla Casa, ha deciso di prendere le difese di Helena, con cui Alfonso ha sempre avuto un rapporto ostile, allontanandosi dal napoletano. Difatti, non l’ha seguito su Instagram e, inoltre, sembra che abbiano avuto una lite feroce al telefono. Dopo Alfonso, è toccato a Lorenzo. A differenza dell’ex protagonista di Temptation Island, Javier e Lorenzo hanno sempre avuto un rapporto conflittuale, diventando veri e proprio antagonisti. D’altronde, entrambi sono stati coinvolti con le stesse donne: Shaila Gatta ed Helena.

Javier attacca Lorenzo: il like attira l’attenzione dei fan del Grande Fratello

In una delle ultime settimane di convivenza al Grande Fratello, Javier ed Helena hanno avuto una lite accesa a causa della gelosia dell’argentino nei confronti di Lorenzo Spolverato. Dopo aver visto una clip dei due vicini, Javier era andato su tutte le furie, ipotizzando che alla brasiliana potesse ancora interessare il modello. Ricordiamo che, per diversi mesi, Helena ha avuto un’infatuazione per Lorenzo, il quale però ha poi “scelto” di fidanzarsi con Shaila Gatta. Di conseguenza, vedendola nuovamente amica di Spolverato, Javier era andato in crisi, facendosi molte domande.

Tuttavia, fuori dalla Casa, pare aver cambiato idea. Addirittura, adesso sembra credere che ad avere un interesse per la Prestes sia in realtà lo stesso Lorenzo. Poche ore fa, infatti, ha messo ‘mi piace’ ad un commento su Instagram con scritto: “Il GF ha nascosto un sacco di cose, ma noi a Casa abbiamo visto che è sempre stato Lorenzo quello ossessionato da Helena”. Ovviamente, il like di Javier non è passato inosservato e ha fatto il giro del web, scatenando svariate reazioni.

Javier Martinez contro gli ex coinquilini del Grande Fratello: i dettagli

Il like di Javier sulla presunta “ossessione” di Lorenzo per Helena ha scatenato i fan del Grande Fratello, dividendo il pubblico. Da un lato, i suoi fan gli danno ragione, sostenendo che Lorenzo sia sempre stato “invidioso” di Helena e che sia stato lui la maggior parte delle volte a cercare un contatto con lei. Dall’altro, però, c’è chi ritiene che questa sia solo una versione “ricostruita” dai sostenitori della brasiliana, considerando che è stato lo stesso Lorenzo a rifiutare Helena e a scegliere Shaila Gatta, nonostante l’influencer dichiarava di essere innamorata di lui.

Inoltre, molti hanno notato come, ogni volta che Lorenzo litigava con Shaila, Helena tendesse a riavvicinarsi a lui, cercando di riallacciare un rapporto d’amicizia. In tanti sostengono che il suo atteggiamento con Spolverato sia diverso rispetto a quello con Javier, facendo pensare che quest’ultimo sia stato solo una “seconda scelta“. Va comunque sottolineato che si tratta di teorie nate dai fan, alcune delle quali, però, vengono alimentate dai like messi dallo stesso Martinez.