Un anno dopo, si ricomincia; anche Javier Martinez sente l’odore dell’esordio del Grande Fratello e non può che essere pervaso da un sentimento nostalgico pensando a quanto vissuto nei lunghi mesi vissuti da protagonista nella passata edizione del reality. Nella Casa più spiata d’Italia ha vissuto emozioni di ogni genere; non solo nel rapportarsi ai coinquilini ma anche nel merito dei racconti personali, intimi, viaggiando nei meandri del suo passato. Tutto ciò ha propiziato il post pubblicato proprio alcune ore fa – come racconta Coming Soon – e che non poteva non includere anche l’incontro con Helena Prestes.

Un’avventura totale che ha donato ad Javier Martinez anche una serena storia d’amore: con Helena Prestes tutto procede a gonfie vele e lo dimostrano le parole di oggi che, vista l’imminenza della prossima edizione, rimarcano proprio quanto vissuto al Grande Fratello. “Esattamente un anno fa iniziava una delle esperienze più belle della mia vita; dove ho scoperto la mia fragilità, la capacità di aprire il cuore a tutti ma soprattutto a me stesso…”.

Le parole di Javier Martinez sono emblematiche in riferimento al suo percorso al Grande Fratello: “Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo straordinario percorso; ognuno a modo suo, nel bene e nel male”. Come anticipato, c’è anche un pensiero forte e romantico per la ‘sua’ Helena Prestes conosciuta proprio nel reality condotto da Alfonso Signorini. “Ma soprattutto grazie a te, Helena, che hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che in realtà tutto quello che volevo è sempre stato davanti ai miei occhi”.

Un romanticismo che conquista quello di Javier Martinez, una confessione d’amore per Helena Prestes che in poco tempo ha fatto breccia anche tra i fan che l’ex volto del Grande Fratello non ha dimenticato di ringraziare: “Mi avete sempre sostenuto e continuate a farlo, siete la mia vera vittoria e vi sarò sempre grato”.