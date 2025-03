Javier Martinez fa una gaffe al Grande Fratello. L’argentino è sempre più innamorato di Helena Prestes, con la quale ha ufficializzato la relazione da circa un mese. In realtà, la modella ha sempre avuto un interesse nei suoi confronti, ma inizialmente Javier si era mostrato piuttosto restio, fino a lasciarsi finalmente andare nell’ultimo mese di programma. Da lì, è scoppiata una passione irrefrenabile tra di loro, rendendosi protagonisti anche di molte scene hot all’interno della Casa. Nonostante ciò, c’è ancora chi crede che Javier non sia realmente innamorato di Helena, ma che provi solamente un’attrazione fisica per lei.

Da un lato, i fan “Helevier” tifano da tempo per il loro amore e sono convinti che il pallavolista sia follemente innamorato della brasiliana. Dall’altro, però, alcuni sostengono che Helena sia stata solo un ripiego per lui e che, in realtà, non sia mai riuscito a provare un reale interesse per un’altra ragazza dopo il flirt con Shaila Gatta. Ebbene, una frase pronunciata recentemente da Javier potrebbe avvalorare la teoria della seconda fazione.

Javier Martinez parla del suo interesse per Helena Prestes al Grande Fratello: ma fa una gaffe, ecco quale

Mentre si trovava a tavola con Zeudi Di Palma e Jessica Morlacchi, Javier Martinez ha iniziato a parlare del suo interesse per Helena Prestes dicendo: “Lei dalla vita in giù mi piace tantissimo”. Probabilmente, l’intento dell’argentino era di farle un complimento, tuttavia il risultato è stato piuttosto diverso. Detta in quel modo, la frase sembrava sottintendere che non fosse particolarmente attratto dal suo viso, ossia dalla parte superiore del suo corpo. Non a caso, molti l’hanno interpretata così, scatenando una polemica sui social.

In particolare, le “Zelena” hanno travolto di critiche il gieffino, accusandolo di usare Helena per andare avanti nel gioco e di non provare una reale attrazione nei suoi confronti. Ad ogni modo, però, è chiaro che Javier si sia semplicemente espresso male e che, essendo innamorato di lei, apprezzi ovviamente anche il suo viso. Semplicemente, come fatto notare dai fan degli “Helevier“, ciò che sembra attrarlo di più sono le sue gambe e il suo lato B. Insomma, a pochi giorni dalla fine del Grande Fratello, le polemiche sono all’ordine del giorno, anche quando risultano decisamente sterili.