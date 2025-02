La Casa del Grande Fratello è divisa in due fazioni ben definite. Da un lato, c’è il gruppo capitanato da Helena Prestes e, dall’altro, quello guidato da Lorenzo Spolverato. I due “leader” non riescono più a convivere civilmente, così come i loro rispettivi “compagni di squadra”, finendo sempre a litigare. Anche ieri sera, sabato 15 febbraio, gli animi si sono scaldati durante la festa. Ad un certo punto, Lorenzo avrebbe dato della “ragazzina stupida” ad Helena, facendo scatenare la furia di Javier Martinez. In realtà, inizialmente, l’argentino pensava che il modello milanese si stesse riferendo ad Amanda Lecciso, motivo per il quale era rimasto calmo, pur trovando poco elegante l’atteggiamento del coinquilino.

Helena attacca Zeudi al Grande Fratello: "Non ti disturbano Shaila e Lorenzo?"/ "Sei indifferente"

Successivamente, però, ha capito che l’insulto era rivolto alla brasiliana, irritandosi profondamente. In giardino, si è sfogato con Giglio dicendo: “Sto cercando di calmarmi un po’, perché non voglio che finisca male tutto. Lì per lì pensavo intendesse Amanda, però ho capito tardi che intendeva Helena. Menomale che l’ho capito tardi. Menomale. Forse è stato destino, perché sono molto nervoso”.

Grande Fratello, la notte hot di Helena e Javier sveglia Zeudi: "Cos'ho sentito"/ "Mi hanno traumatizzata"

Javier Martinez perde le staffe al Grande Fratello: lo sfogo contro Lorenzo Spolverato

Insomma, ieri sera, sabato 15 febbraio, Javier ha mostrato un lato della sua personalità che non siamo abituati a vedere, evidenziando quanto ci tenga ad Helena. I due pare si siano fidanzati ufficialmente, essendosi lasciati andare anche a notti di grande passione. Per questo, l’argentino non riesce più a tollerare gli attacchi verso la brasiliana, tanto da aver paura di perdere seriamente il controllo. Ma, dalla parte di Helena non c’è solo Javier. Difatti, la 34enne viene difesa a spada tratta anche da Stefania Orlando, Iago Garcia e Amanda Lecciso.

Grande Fratello, Helena Prestes "abbaia" per zittire Shaila Gatta/ La scena fa discutere

Dall’altro lato della Casa, oltre a Shaila e Lorenzo, ci sono invece Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Zeudi Di Palma. Tra gli imparziali troviamo Giglio, Mariavittoria Minghetti, Tommaso Franchi e Maria Teresa Ruta. In particolare, Chiara e Alfonso hanno avuto dei duri scontri con Stefania. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha accusato l’opinionista di essere falsa, aggiungendo che si vergognerebbe ad avere una madre come lei. La Orlando, poi, l’ha definita inutile e l’ombra degli “Shailenzo“. A questo punto, chissà come andrà a finire questa faida tra i due gruppi del Grande Fratello.