Primi litigi di coppia tra Helena Prestes e Javier Martinez al Grande Fratello. Nella puntata del reality andata in onda ieri, giovedì 13 febbraio, c’è stato un duro scontro tra Helena e Lorenzo Spolverato. Più che altro, è stata la brasiliana ad attaccare il coinquilino, non riuscendo ad accettare la sua vittoria al televoto come primo finalista. Da quando Spolverato ha battuto Javier, la Prestes non si dà pace, convinta che abbia trionfato un brutto esempio per la televisione. Vedendo questa fissazione della fidanzata, però, Javier si è infastidito, accusandola di provare ancora dei sentimenti per il modello milanese.

Subito dopo la puntata, l’argentino si è isolato in camera da letto, dove è stato raggiunto da Stefania Orlando, Amanda Lecciso e Federico Chimirri. Il pallavolista, però, ha chiesto ai suoi amici di lasciarlo da solo, esclamando: “Helena non ha capito che lui non se la c*ga, perché lei se lo deve c*gare?”. Dopodiché, ha deciso di avere un confronto con la fidanzata in piscina, ripetendole lo stesso concetto. “Devi capire che Lorenzo non ti c*ga, perché tu ti devi ca*gre lui?”, le ha detto senza giri di parole, lasciando la Prestes visibilmente infastidita.

Javier Martinez sbotta con Helena Prestes dopo la puntata del Grande Fratello

“Ti sei andata a ricordare cose vecchie, chi non ha interesse non ricorda tutti questi dettagli. Tu immagina se io facessi quello che fai tu, ma a Shaila”, ha continuato Javier Martinez. “L’hai fatto per cinque mesi, l’hai nominata fino a tre settimane fa”, ha risposto Helena Prestes, non sapendo che, in realtà, Javier aveva nominato la ballerina poche ore prima in confessionale. Secondo il pallavolista, però, lui menziona Shaila solo durante le nomination, mentre Helena non perde occasione per accendere una discussione con Lorenzo. “Ho dovuto ribadire quello che penso, perché lui mi parla sopra, ma m’interessi solo tu. Davvero pensi che mi freghi di lui come uomo?”, ha detto Helena sorridendo, incredula della gelosia del fidanzato.

“Allora dimostramelo, io ho la sensazione che ti piaccia più lui che me. Qui si parla di una persona con cui tu hai un trascorso. Mi sembra che ti interessi più di mettere in cattiva luce lui, che di tutto il resto”, ha ribadito l’argentino. Helena l’ha quindi rassicurato, spiegandogli di aver frainteso la situazione. Difatti, l’unico motivo per cui ha perso le staffe è la rabbia per la sconfitta del fidanzato al televoto per il finalista, vinto invece proprio da Lorenzo. La storia tra gli “Helevier” riuscirà a resistere fino alla fine del Grande Fratello? Chissà…