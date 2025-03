Grande Fratello, Javier Martinez si sbilancia: “Ecco cosa farò quando esce Helena Prestes”

Manca pochissimo alla finalissima del Grande Fratello e questa sera si scoprirà chi sarà il vincitore o la vincitrice dell’edizione. In casa sono rimasti: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma, Marivattoria Minghetti, Chiara Cainelli ed Helena Prestes. Quest’ultima all’interno della Casa si è innamorata di Javier Martinez, pallavolista argentino, ma il loro amore durerà anche fuori dal reality?

Di questo non ha dubbi Javier Martinez che nelle scorse ore si è sbilanciato durante una diretta Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello si è sbilanciato su un futuro con la modella brasiliana rivelando quale sarà la prima cosa che faranno quando lei uscirà dalla Casa: “Ci chiudiamo e stiamo un po’ da soli, questo subito. Poi nei primi giorni staremo insieme e faremo tante cose.” E poi parlando con Jessica Notaro ha aggiunto che sicuramente gliela farebbe conoscere portandola a vedere i cavalli.” Insomma, Javier Martinez ed Helena Prestes continueranno a vivere il loro amore anche dopo il reality e lontani dalle telecamere.

Helena Prestes vincitrice del Grande Fratello? Javier Martinez si sbilancia: “Non importa”

Sarà Helena Prestes vincitrice del Grande Fratello? Non ci sono dubbi che la modella brasiliana è tra i protagonisti assoluti di questa edizione, con il suo carattere anche un po’ estremo a volte ed i suoi atteggiamenti impulsivi ma autentici ha conquistato i telespettatori. Nei primi mesi Helena ha mostrato di se un carattere un po’ più aggressivo sfociato anche in una violenta lite contro Jessica Morlacchi, con tanto del famoso lancio del bollitore, che è le è valso una nomination e la sua successiva eliminazione.



Rientrata nella Casa del Grande Fratello grazie al ripescaggio ha mostrato di se un’altra faccia, più riflessiva e tranquilla e soprattutto innamorata. Javier Martinez ed Helena Prestes formano una delle coppie più interessanti e pulite nate in questa edizione ed in molti li hanno contrapposti all’amore più turbolento di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Sempre durante la famosa diretta, Javier Martinez ha rivelato: “Helena Prestes vincitrice del Grande Fratello? Vinca o non vinca non importa, la prima cosa che farò è dire ‘ok ragazzi’ noi due andiamo in macchina.”

Grande Fratello, sconforto per Helena Prestes: la promessa di Javier Martinez

Nei giorni scorsi, Helena Prestes è scoppiata in un pianto a dirotto. L’uscita di Javier è stato un duro colpo qui si aggiunge un clima di eterna tensione e crisi con Zeudi Di Palma. Il pallavolista, che segue le vicende della sua amata 24h24 in una Instagram Storie ha cercato di rincuorarla: “Non ho parole…dico solo che mi piange il cuore vederti così. Più passa il tempo e più mi accorgo di quanto tu sia straordinaria…è quasi finita amore, resisti e ti prometto che non verserai più una lacrima. Ti amo cavallina mia“.