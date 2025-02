Javier Martinez si trova tra due fuochi al Grande Fratello. Dopo aver avuto un breve flirt con Zeudi Di Palma, durato fino alla scorsa puntata del reality, l’argentino si è improvvisamente avvicinato di nuovo ad Helena Prestes. Sebbene abbia ribadito per mesi di volere solo un’amicizia dalla brasiliana, nel giro di qualche giorno ha cambiato idea, generando perplessità sia dentro che fuori la Casa. Mentre si trovava in sauna insieme a Federico Chimirri e Iago Garcia, il pallavolista ha fatto il punto della situazione, confessando di essere consapevole di trovarsi in una posizione a tratti indifendibile.

“Mi rendo conto che le mie parole non sono molto accompagnate dai fatti e che sono incoerente. A prescindere da questo, io voglio andare più a fondo nel problema: è vero che con Helena c’è un’amicizia, ma perché mi lascio andare così tanto con lei?”, ha detto Javier, prima di lasciarsi andare ad una confessione molto toccante. L’argentino, spinto da una riflessione di Amanda Lecciso, è infatti arrivato alla conclusione che, in qualche modo, la sua connessione con Helena sia dovuta alla mancanza di sua mamma nella sua vita.

“Ho fatto un’analisi su una cosa che mi ha fatto pensare Amanda. Io per tanto tempo nella mia vita ho avuto una mancanza importante come quella di mia madre e, in qualche modo, ho visto in Helena quella protezione. Perché sai cosa mi piace tanto a me? Andare in protezione, a me quello mi attira tanto lei. Però mi rendo conto che sono in una situazione indifendibile, perché non ho la forza di dire ad Helena di allontanarlo. Ma forse perché non lo voglio?”, ha detto Javier Martinez durante una confessione in sauna.

“In qualche maniera mi tocca in punti che mi piacciono”, ha poi aggiunto, dichiarando di non riuscire a fare a meno di Helena Prestes. A quel punto, Federico Chimirri ha ipotizzato che, forse, lui ha paura di lasciarsi andare completamente con la brasiliana perché ha paura di farle del male. Provando un grande affetto nei suoi confronti, non vorrebbe illuderla più di quanto non stia parzialmente già facendo. Una cosa è certa: Helena è persa di Javier. A differenza del pallavolista, l’influencer ha le idee ben chiare e sembra avere occhi solo per lui. Difatti, pare aver dimenticato completamente Zeudi Di Palma, che ora si ritrova senza nessun ‘alleato’ al Grande Fratello.