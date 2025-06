Possibile svolta in arrivo al Grande Fratello, dove Alfonso Signorini attende di assegnare una delle due poltrone da opinionista. Mentre salgono le quotazioni di vedere Anna Pettinelli al posto di Cesara Buonamici, l’altro nome potrebbe giungere proprio dall’ultima edizione del programma di Canale Cinque e potrebbe essere un uomo, o ancora meglio, uno dei ragazzi che hanno abbandonato pochi mesi fa il loft più spiato d’Italia. Parliamo di Javier Martínez e Lorenzo Spolverato, che come riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano sembrano essere in lizza per un posto da opinionista nella prossima edizione.

Teresanna Pugliese piange per i figli all'Isola dei Famosi 2025: "Non pensavo di soffrire così"/ Si ritira?

Vedremo se Javier Martinez e Lorenzo Spolverato riusciranno davvero a sedersi in studio al Grande Fratello, dopo aver diviso il pubblico nel corso della scorsa edizione del reality di Canale Cinque con le loro relazione, uno con Helena Prestes, l’altro, quella naufragata, con Shaila Gatta. Chance minime dunque per Stefania Orlando, l’ex conduttrice che sembrava in lizza per un posto nel programma, ma ci sarebbe stato qualche ripensamento a riguardo e l’ex moglie di Simone Gianlorenzi sembra ora più distante.

Chi è Lucrezia Lante della Rovere: attrice e modella di nobili origini/ "A casa giravano pistole e cocaina"

Javier Martinez o Lorenzo Spolverato al posto di Stefania Orlando? La decisione a breve

Intanto Alfonso Signorini ha già iniziato a mettere mano a quella che sarà la nuova edizione del Grande Fratello, in onda a settembre sul piccolo schermo. Il conduttore prenderà delle decisioni importanti riguardo alle poltrone da opinionista e vedremo se davvero Javier Martínez o Lorenzo Spolverato riusciranno a ottenere un ambito posto nel programma di Canale Cinque, che presenta grandi novità nell’edizione speciale che andrà in onda a 25 anni dalla prima volta.

“Quest’anno al Grande Fratello stanno valutando di inserire un ex concorrente del programma. La scelta è tra due giovani uomini che sono stati protagonisti indiscussi nell’ultima edizione”. E i nomi sono proprio quelli di Javier Martínez e Lorenzo Spolverato.

Scaletta Gigi D’Alessio concerto Napoli, Stadio Maradona 3 giugno 2025/ Tutte le canzoni, ospiti e biglietti