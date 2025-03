L’amore è nell’aria al Grande Fratello. Dopo mesi di dubbi e incertezze, Javier Martinez sembra aver perso completamente la testa per Helena Prestes. Per diverso tempo, infatti, l’argentino è stato indeciso riguardo una possibile relazione amorosa con la brasiliana, preferendo limitarsi solo ad un rapporto d’amicizia. Tuttavia, dopo la fine del breve flirt con Zeudi Di Palma, Javier ha finalmente deciso di dare una possibilità ad Helena, riscoprendosi inaspettatamente perso per lei. Il pallavolista sta mostrando una parte inedita di sé stesso, aprendo a pieno il suo cuore.

Nel corso di questi sei mesi, è stato spesso accusato di essere freddo e poco reattivo. Ma, dall’inizio della sua relazione con Helena, quest’accusa pare essere stata completamente smentita. Difatti, la coppia è stata spesso sorpresa in momenti “intimi”, dimostrando di non riuscire a stare lontani l’uno dall’altro. A volte, quest’eccessiva passione ha infastidito gli altri inquilini, arrivando persino a svegliarli nel cuore della notte. Ebbene, nelle ultime ore, Javier si è reso protagonista di un altro momento hot con la fidanzata.

Javier Martinez ed Helena Prestes hot al Grande Fratello: cos’è successo

Poco fa, Javier Martinez stava preparando la valigia in vista della nomination di lunedì, 17 marzo. L’argentino, infatti, è al televoto contro Helena Prestes, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, rischiando di dover lasciare per sempre la Casa più spiata d’Italia. Mentre sistemava i suoi vestiti, Helena era sdraiata sul letto per fargli compagnia. Ad un certo punto, dopo aver detto di avere fame, la brasiliana è rimasta spiazzata dalla risposta di Javier, che le ha detto: “Eh che fatica… Non è che solamente tu hai voglia di mangiare”.

Subito dopo, si è avvicinato a lei, mordendole la gamba e baciandola. A quanto pare, però, il bacio di Javier è stato un po’ troppo appassionato, tanto che Helena lo ha subito ripreso. Lui, di tutta risposta, le ha infine dato un leggero schiaffetto sul sedere, per poi tornare a preparare la valigia. La scena non è certamente sfuggita agli spettatori che, nel giro di pochi minuti, l’hanno diffusa sui social. Insomma, la passione tra Helena e Javier è ormai irrefrenabile e i loro fan non vedono l’ora di vederli vivere la loro storia anche fuori dal Grande Fratello.