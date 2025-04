Javier Martinez sotto accusa dal popolo del web: ecco perché

Javier Martinez sotto accusa dagli spettatori del Grande Fratello. Ma, si proceda con ordine. Lunedì, 31 marzo, si è finalmente conclusa la 18esima edizione del GF, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Dopo eliminazioni, ripescaggi e polemiche, Helena Prestes si è infine classificata al secondo posto. Helena è stata senza dubbio una delle protagoniste assolute del reality, conquistando un gran numero di fan. In particolare, a far appassionare il pubblico è stata la sua storia d’amore con Javier Martinez. La loro relazione è nata inizialmente come un’amicizia, per poi scoppiare in un amore passionale e travolgente nell’ultimo mese del reality.

Come spesso accade al GF, la coppia non ha attirato solo fan, ma anche diversi haters. Diversi utenti non credono a quest’improvviso cambio di rotta di Javier nei confronti di Helena, accusandolo di essersi avvicinato a lei solo dopo aver capito la “potenza” del loro fandom. Ad attirare ancora più critiche è l’atteggiamento dell’argentino dopo l’uscita dal reality, dal momento che sta basando gran parte della sua attività sui social proprio su Helena e sulla loro relazione.

Javier Martinez usa Helena Prestes? Le critiche dopo la finale del GF

Dopo la fine del Grande Fratello, poi, è diventata virale sui social una foto in cui si vedono Helena e Jessica Morlacchi fare la consueta foto post finale insieme ad Alfonso Signorini. Insieme ad Helena, però, si è unito anche Javier nello scatto, nonostante l’argentino sia stato eliminato durante la semifinale. Un atteggiamento che ha ricordato quanto accaduto lo scorso anno, quando Perla Vatiero, dopo aver vinto il GF, posò per le foto su Chi insieme a Mirko Brunetti – uscito dalla Casa mesi prima – invece che da sola.

Ai tempi, in tanti accusarono Mirko di voler “rubare la scena” a Perla e lo stesso sta accadendo adesso con Javier. La foto con il pallavolista come “intruso” tra i finalisti ha fatto il giro del web, attirando diverse critiche. Tra l’altro, dopo aver lasciato gli studi, Javier ed Helena hanno documentato passo per passo la loro serata. Addirittura, Maxime Mbanda, che era lì con loro, è arrivato a parlare della loro intimità, scatenando reazioni basite da parte del web.

Javier Martinez ed Helena Prestes: cos’è successo dopo la fine del Grande Fratello

A distanza di un paio di giorni dalla fine del Grande Fratello, Helena e Javier si stanno mostrando più innamorati che mai. Da un lato, la loro grande esposizione social sta attirando diverse critiche, accusandoli di fare tutto solo per i fan e di vendere un amore “mediatico” e non reale. D’altro canto, però, in tanti credono fortemente nella loro relazione, considerandoli la coppia più vera e bella del programma. Il loro fandom “Helevier” esulta ad ogni nuovo contenuto social che li riguarda e non vede l’ora di seguire le loro prossime avventure.

Javier sembra aver perso completamente la testa per Helena, dichiarando di aver finalmente trovato la donna giusta per lui. Lo stesso vale per la brasiliana, che ha persino parlato di mettere su famiglia con il pallavolista. A questo punto, chissà come proseguirà la storia tra loro e se davvero decideranno di portare il rapporto al livello successivo. Per ora, di certo si godranno i primi momenti di libertà fuori dalla Casa.