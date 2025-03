Javier Martinez e Helena Prestes continuano a sorprendere il pubblico per i loro gesti d’amore, mostrando una connessione autentica. A volte sembrano una coppia d’altri tempi, con dediche affettuose ed emozioni che preferiscono mettere nero su bianco, creando ricordi tangibili da custodire e ricordare nel tempo. Queste dimostrazioni non fanno altro che rafforzare il loro legame, messo in discussione da molti concorrenti ed etichettato come ‘finto’ e ‘non duraturo’, ma catturano l’attenzione dei telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini che li segue e li supporta con tanto affetto.

Javier Martinez fa un gesto d’amore per Helena al GF: fan in tilt

Sta facendo il giro del web un video in cui Javier si mostra intento a scrivere qualcosa. Il concorrente del GF ha deciso di scrivere l’ennesimo biglietto alla sua amata, Helena Prestes, un gesto che è stato molto commentato positivamente dagli utenti su X (ex Twitter). In molti, infatti, hanno evidenziato come in un’epoca dominata dalla tecnologia, scrivere un biglietto d’amore rappresenta un vero e proprio simbolo d’affetto. “Si è perso l’arte della lettura e dello scrivere, della poesia se pensi che stiamo parlando di GF quanto di più distante da tutto ciò”, ha scritto una telespettatrice del programma, mentre un’altra ha replicato: “Questo mi riporta indietro nel tempo quando non c’erano internet e app varie, che bei ricordi”.

Perché Javier Martinez non ha detto ‘ti amo’ a Helena Prestes al GF?

L’argentino e la modella Helena continuano a vivere la loro storia d’amore anche se negli ultimi giorni non sono mancate alcune discussioni per un aereo ricevuto al Grande Fratello. La coppia sta molto bene insieme, presenta quella sintonia e quella chimica da fare invidia a tutti all’interno della Casa, però ancora non si sono detti ‘ti amo’. Come spiegato dal pallavolista, gli verrà spontaneo farlo una volta usciti dal reality quando potranno vivere la loro relazione lontani dagli sguardi indiscreti delle telecamere.