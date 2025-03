Javier Martinez risponde ad Helena Prestes: cos’è successo nella diretta del Grande Fratello

Javier Martinez fa una dedica ad Helena Prestes dopo la sua eliminazione dal Grande Fratello. Lunedì, 24 marzo, Javier è stato eliminato al televoto flash, perdendo così la possibilità di diventare un finalista del reality. In realtà, la sua è stata una seconda eliminazione, dato che, già la settimana prima, aveva perso il televoto. Tuttavia, grazie al bonus regalatogli dai suoi fan, ha potuto passare una settimana in più nella Casa. In questo modo, ha potuto chiarire con Helena dopo la lite in diretta e trascorrere gli ultimi giorni insieme a lei. Negli ultimi due mesi, i due gieffini hanno finalmente deciso di fidanzarsi e, da allora, sono diventati inseparabili.

Nonostante l’argentino sia stato dubbioso e titubante per mesi, alla fine del percorso si è riscoperto innamorato pazzo della brasiliana, confessando di non essersi lasciato andare prima a causa di paure personali. Allo stesso tempo, anche Helena ha spiegato di essere innamorata e, addirittura, di voler formare una famiglia con il pallavolista. Dopo essere stata eletta finalista, Javier ha festeggiato insieme a lei, promettendole di aspettarla fuori fino alla finale.

Javier Martinez innamorato di Helena Prestes: la dedica fuori dal Grande Fratello

Ieri sera, martedì 25 marzo, Helena si trovava in giardino insieme a Mariavittoria Minghetti e Lorenzo Spolverato. Ad un certo punto, la regia del Grande Fratello ha fatto risuonare nella Casa la canzone “Privilege” di The Weekend. Nel sentire questo brano, Helena è scoppiata a ridere imbarazzata, chiamando il nome di “Javi” e dicendogli che manca poco per ricontrarsi. Quella, a quanto pare, è proprio la colonna sonora della storia tra Helena e Javier, un brano che si sono dedicati più volte nella Casa e che ormai rappresenta il loro legame.

Ebbene, nonostante fosse a cena fuori, Javier stava seguendo proprio in quel momento la diretta e ha potuto vedere subito la dedica di Helena. Di conseguenza, ha voluto rispondergli in qualche modo, scrivendole delle romantiche parole sulle sue storie di Instagram: “Hai detto bene, manca poco e non vedo l’ora”. Per accompagnare la storia, ovviamente, ha messo come sottofondo “Privilige”, mandando in tilt tutti i loro fan. Gli “Helevier”, infatti, hanno subito ricondiviso ovunque la foto di Javier, così da poterla far vedere ad Helena quando uscirà dalla Casa più spiata d’Italia.

Dopo la sua uscita dal Grande Fratello, Javier ha più volte espresso il suo amore e supporto per Helena. Prima, ha pubblicato un post con lei, scrivendo: “Mi manchi già”. Successivamente, ha iniziato a seguire la sorella della brasiliana e, infine, le ha anche risposto in diretta con una storia. Insomma, i fan degli “Helevier” possono stare più che tranquilli sul futuro della coppia, dato che, per ora, i due sembrano essere più innamorati che mai. D’altro canto, invece, i sostenitori degli “Shailenzo” potrebbero avere una brutta sorpresa.

A seguito della sua eliminazione dal GF, Shaila Gatta è entrata in silenzio stampa, condividendo solo una storia e un audio per ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questi mesi. Al di là di ciò, non si è ancora mostrata in alcun video e, soprattutto, non ha ancora menzionato in alcun modo Lorenzo Spolverato. Addirittura, non l’ha ancora seguito su Instagram, al contrario di lui che, invece, le ha dato il follow mesi fa tramite il suo staff. Dunque, in tanti pensano che la ballerina possa aver cambiato idea su di lui. Non solo, circola anche un rumor secondo il quale Shaila potrebbe lasciarlo in diretta alla finale del GF. Sarà così? Chissà…