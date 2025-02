Javier Martinez ed Helena Prestes sono ufficialmente una nuova coppia del Grande Fratello. Negli ultimi giorni, Javier ha deciso di aprirsi con lei, arrivando anche a baciarla per la prima volta. Com’è noto, sono trascorsi diversi mesi da quando Helena si è dichiarata per la prima volta all’argentino. Dopo un avvicinamento iniziale, però, lui si era allontanato, ribadendo più volte di vederla solo come un’amica. Addirittura, durante la sua breve uscita dalla Casa, si era avvicinato a Zeudi Di Palma, dando vita ad un inatteso triangolo.

Ma, nell’ultima settimana, le cose sono decisamente cambiate, con il pallavolista che ha fatto la sua “scelta” e si è dichiarato per la Prestes. In realtà, questa svolta è arrivata dopo un momento ben preciso: l’arrivo di un aereo da parte del fratello di Javier, in cui lo spronava a stare con Helena. Da lì, il gieffino ha iniziato a riflettere e ha avuto un’importante epifania sul suo rapporto con la brasiliana. Tra l’altro, questa non è la prima volta che la famiglia Martinez manifesta un’evidente simpatia per la coppia degli “Helevier“. Il padre, Mariano, lo ha spinto più volte a dare una possibilità al “Brasile“, lanciandogli dei messaggi piuttosto chiari su dove ‘dirigersi’ all’interno della Casa.

Di fronte a tutti questi messaggi dall’esterno, molti utenti sono arrivati a chiedersi una domanda inevitabile: Javier Martinez ha deciso di stare con Helena Prestes solo per accontentare la sua famiglia? Alcuni spettatori del Grande Fratello sono infatti convinti che il padre e il fratello dell’argentino abbiano voluto far capire a Javier di puntare sulla storia con Helena, così da riuscire a restare dentro la Casa più a lungo possibile. A tal proposito, sul web è spuntato un vecchio video della partecipazione dell’argentino a Temptation Island nel 2019.

A quanto pare, anche in quell’occasione era intervenuto il signor Mariano, dando dei consigli ad una delle ‘fidanzate‘ di quell’edizione. “Pensa prima a te e allontana la gente che ti fa male, non stare con nessuno per compromesso. Tu sei importante per te stessa prima”, Mariano disse all’epoca alla ragazza che Javier stava “tentando”. Sebbene questo video non abbia nulla a che fare con il GF, c’è chi considera poco genuine le continue “intromissioni” dell’uomo nelle esperienze televisive del figlio. A questo punto, non resta che attendere per capire come risponderà il pallavolista a queste accuse.